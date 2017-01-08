«اقتصادية دبي» تتلقى شكاوى من تجار بسبب عدم توثيق الاتفاقات التجارية

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأنها تلقت شكاوى عدة من تجار بسبب عدم توثيق الاتفاقات التجارية، مشددة على أهمية توثيق الاتفاقات التجارية وكتابة تفاصيلها وتوضيح كل جوانبها، ودور كل طرف فيها، حتى يتسنى إيجاد حلول عادلة، وإعادة الحق لأصحابه عند حدوث أي نزاع تجاري بين طرفي التعاقد.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، حسن علي، إن «الدائرة تلقت شكوى من تاجر في الإمارة، اتفق مع تاجر آخر على شراء ألواح معدنية تستخدم في البناء، وتم الاتفاق بينهما على مواصفات الألواح بقيمة مليون و111 ألفاً و40 درهماً، على أن يقوم الطرف الثاني بتسليم المنتج».

وأضاف أن التاجرين اتفقا على أن يدفع الطرف الأول المبلغ المستحق بالكامل لإنجاز الاتفاق، مشيراً إلى أن التاجر الثاني وفر بالفعل المنتج حسب الموعد المتفق عليه، لكن عند تدقيق التاجر المشتري في المنتج، تبين له أن الألواح لم تتوافق مع المتطلبات والمواصفات المتفق عليها، فطلب استبدالها بأخرى تتوافق مع المواصفات المتفق عليها.

وأوضح علي أن التاجر البائع وافق على استبدال الألواح بحسب المواصفات المتفق عليها، لكنه طلب من التاجر (المشتري) الاحتفاظ بالبضاعة المطلوب استبدالها في مخازنه لحين جلب الألواح الجديدة، نظراً إلى عدم وجود مكان لديه في المخازن التي يملكها، وتم الاتفاق بينهما على ذلك.

وتابع: «بعد فترة، تقدم التاجر (البائع) بشكوى ضد التاجر المشتري تفيد بأنه لم يلتزم بدفع قيمة الألواح، وطالب قسم شكاوى المنشآت التجارية بإعادة حقوقه».

وأشار إلى أن موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية تحقق من الشكوى وتفاصيلها، إذ أفاد التاجر (المشكو ضده) بأن البضاعة الموجودة في مخازنه لا تطابق المواصفات المتفق عليها، والاتفاق المبرم بينهما، لافتاً إلى أن التاجر (البائع) رفض ذلك، في وقت لم يجد موظف قسم الشكاوى أي دليل على صحة الادعاءات، كون الاتفاق الأخير بينهما شفهياً ولم يوثق.

وأكد أن موظف قسم الشكاوى عقد اجتماعات عدة مع الطرفين لتسوية الشكوى، وبعدها تم الاتفاق على أن يتم خصم المبلغ الذي تكبده المشكو ضده (مبلغ التخزين) من القيمة الإجمالية للمبلغ المتفق عليه، ويبلغ نحو 400 ألف درهم، لافتاً إلى أن المشكو ضده دفع المبلغ المتبقي للتاجر البائع (بعد خصم مبلغ التخزين)، والاحتفاظ بالألواح القديمة. وقال علي إنه في مثل هذه الحالات فإن التاجر (المشكو ضده) تضرر كثيراً، نتيجةً لعدم توثيق الاتفاق الأخير بينهما، إذ إنه استلم بضائع لم تتوافق مع المواصفات المتفق عليها، وخزنها ودفع قيمتها، وكل ذلك نتيجة خطأ منه بعدم توثيق الاتفاق، داعياً المنشآت التجارية إلى توثيق الاتفاقات التجارية في ما بينها بصورة واضحة وقانونية، لضمان حقوق المتعاملين كافة. وشدد كذلك على ضرورة عدم الاعتماد على الاتفاقات الشفهية ضماناً لحقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وعدم تحقيق أي خسائر في التعاقدات التجارية لأي من أطرافها، مشيراً إلى أهمية توثيق الاتفاقات التجارية وكتابة تفاصيلها وتوضيح كل جوانبها ودور كل طرف فيها، حتى يتسنى إيجاد حلول عادلة، وإعادة الحق لأصحابه عند حدوث أي نزاع تجاري بين طرفي التعاقد.