إنجاز 50% من العمليات الإنشائية للمحطتين الثالثة والرابعة في «براكة»

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إنجاز 50% من إجمالي العمليات الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة في مشروع «براكة» للطاقة النووية السلمية، وبدء مرحلة جديدة من العمليات الإنشائية الخاصة بالمحطتين، ما يسهم في دعم الإنجازات المستقبلية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى توفير طاقة نووية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة لدولة الإمارات.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب البطانة الداخلية لقبة مبنى احتواء المفاعل الخاص بالمحطة الثالثة، فضلاً عن الانتهاء من تركيب أنابيب أنظمة التبريد وربط حاوية المفاعل بمضخات التبريد، ومولد البخار في المحطة الرابعة، إضافة إلى تركيب جميع أجزاء المولد التوربيني.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المهندس محمد إبراهيم الحمادي، إن «هذه الإنجازات الخاصة بالعمليات الإنشائية التي نجحنا في تحقيقها خلال مراحل بناء المشروع، تؤكد التزامنا المستمر بأعلى معايير السلامة والجودة، وتعدّ تتويجاً لجهود فريق العمل وتفانيهم».

وعبّر الحمادي عن فخره بفريق العمل والقائمين على المشروع باعتبارهم مساهماً رئيساً في استدامة النجاح في أول موقع في العالم يجري فيه بناء أربع محطات نووية متطابقة في آن واحد.

وأضاف أن «الإنجازات الإنشائية الجديدة في المحطتين الثالثة والرابعة، جاءت نتيجة للتعاون الوثيق بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشريكتها في الائتلاف المشترك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)».

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المهندس أحمد الرميثي، إن «استكمال تركيب أنابيب أنظمة التبريد، وربط حاوية المفاعل بمضخات التبريد ومولد البخار في المحطة الرابعة، وتركيب كل عناصر المولد التوربيني، تجعلنا على أهبة الاستعداد لتركيب الجهاز الضاغط في منتصف عام 2017».

وأضاف الرميثي «نجحنا اليوم بإنجاز 35% من المحطة الرابعة قبل الموعد المحدد، وذلك في أعقاب إتمام الأعمال ذاتها قبل 10 أشهر للمحطة الثالثة».

يشار إلى أنه مع تركيب البطانة الداخلية للقبة في المحطة الثالثة، ارتفعت نسبة إنجاز العمل الإجمالي إلى أكثر من 62 % من إجمالي العمليات الإنشائية لقبّة مبنى احتواء المفاعل، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء قبة المفاعل في الربع الأول من عام 2017، أي بعد عام تقريباً من إنجاز قبة المفاعل الثاني.