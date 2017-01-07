«جائزة الإمارات للطاقة 2017» تسعى إلى جذب مراكز بحثية في عُمان

عقد المجلس الأعلى للطاقة في دبي، مؤتمراً صحافياً في فندق «غراند حياة» بالعاصمة العُمانية مسقط، للترويج للدورة الثالثة من جائزة الإمارات للطاقة «جائزة الإمارات للطاقة 2017»، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار «حلول مبتكرة لطاقة نظيفة».واستهدفت الفعالية الترويجية في عُمان، جذب مؤسسات القطاعين العام والخاص والمراكز البحثية، نظراً للجهود والمشروعات الكبرى التي تقوم بها في سبيل التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي رئيس جائزة الإمارات للطاقة، سعيد محمد الطاير، إن الجائزة من أهم وأبرز منصات استشراف مستقبل الطاقة والمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتركز على معايير وأهداف لإبراز أفضل الممارسات والتجارب في مجال إدارة كفاءة الطاقة تحقيقاً لـ«رؤية الإمارات 2021» و«خطة دبي 2021»، وتجسيداً لمبادرة (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف تعزيز كفاءة واستدامة مصادر الطاقة التقليدية، ورفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجدّدة والنظيفة.

ولفت الطاير إلى أن الجائزة تهدف إلى تحديد أفضل الممارسات في ترشيد الاستهلاك والحلول المبتكرة في مجال الطاقة النظيفة لدى القطاعين العام والخاص، كما توفر منصة لتبادل الأفكار والرؤى والحلول حول تلك التقنيات، بهدف تحقيق أفضل النتائج الممكنة في الابتكارات المستقبلية التي من شأنها الوصول إلى حلول وأساليب جديدة تضمن تحقيق التنمية المستدامة في مجالات الطاقة المتجدّدة والبيئة والمياه.

من جهته، ذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، أحمد بطي المحيربي، أن الجائزة منصة مثالية لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها، وتكرّم من خلالها أفضل الممارسات في ترشيد استهلاك الطاقة التي تتميز بالابتكار والتدابير المثالية منخفضة التكاليف، بهدف الوصول إلى حلول وتقنيات تضمن تحقيق التنمية المستدامة في مجال الطاقة والمياه والبيئة.