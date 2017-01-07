أكثر 6 عملات عالمية تراجعاً أمام الدرهم خلال 2016

شهد عام 2016 تغيرات اقتصادية لافتة في عدد من الدول، مع تحولات سياسية مر بها العالم خلال عام كامل، وتأثرت أسواق العملات بالأحداث الاقتصادية والسياسية على حد سواء، فتراجعت عملات محلية أمام الدرهم.

وتقول تقارير عدة إن أداء عدد قليل من دول العالم كان جيداً، لكن البعض الآخر شهدت قيمة عملاتها انخفاضاً بصورة لافتة.

ومن أهم العملات التي تعرضت لهزات كبيرة خلال عام 2016 الجنيه المصري، الذي تراجع إثر قرار من البنك المركزي المصرفي بتعويم الجنيه للقضاء على السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض سعره في بلد يعاني شحاً في المعروض من الدولار.

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