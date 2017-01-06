6.6 مليارات درهم مبيعات سوق دبي الحرة في 2016

أفادت سوق دبي الحرة بأن مبيعاتها خلال عام 2016 سجلت 6.67 مليارات درهم (1.85 مليار دولار).

وأشار النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، إلى أن خطط السوق الحرة لموسم 2017، تشمل تحسين عروض التجزئة في الصالة (C) بمطار دبي الدولي، وكذلك في مبنى صالة المسافرين بمطار آل مكتوم الدولي.

وتابع: «افتتحنا أخيراً منافذ سوق دبي الحرة في الأماكن التي تربط الصالة (C) بالصالة (B)، وسنعمل خلال العام الجديد على تجديد شامل لمنافذ التجزئة في بقية صالات (المغادرون)، إضافة إلى الصالة (C)، ونتطلع لتطوير أعمال سوق دبي الحرة في قطاع الترفيه».

وواصلت العطور تصدرها قائمة السلع الأكثر مبيعاً، حيث سجلت مبيعاتها السنوية 1.1 مليار درهم (306.85 ملايين دولار)، بنسبة 16.55% من إجمالي المبيعات السنوية، فيما حلت مبيعات السجائر والتبغ في المركز الثاني، محققة 578.53 مليون درهم (160.7 مليون دولار)، ومستحضرات التجميل في المركز الثالث، بمبيعات وصلت إلى 535.65 مليون درهم (148.8 مليون دولار) والسكاكر والحلويات في المرتبة الرابعة بقيمة 517.48 مليون درهم (143.75 مليون دولار). وسجلت مبيعات صالات «المغادرون» التي تشكل 86% من إجمالي المبيعات السنوية 5.782 مليارات درهم (1.6 مليار دولار). ونفذت السوق في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين نحو 27 مليوناً و119 ألف معاملة بيع في 2016، بمعدل 74 ألفاً و97 معاملة بيع يومية.