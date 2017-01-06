1.88 مليار درهم تصرّفات عقارات دبي في أسبوع

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن التصرّفات العقارية في الإمارة حققت في الأسبوع الماضي، أكثر من مليار و882 مليون درهم، حيث شهدت (الدائرة) تسجيل 616 مبايعة، بقيمة مليار و44 مليون درهم، منها 350 مبايعة لأراض بنحو 687 مليون درهم، و266 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 357 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 103 ملايين درهم في منطقة «جبل علي»، تليها مبايعة بنحو 33 مليون درهم في منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني»، تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة «رأس الخور الصناعية الثانية».

وتصدّرت منطقة «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 5» بتسجيلها سبع مبايعات بنحو 41 مليون درهم، ثم «السطوة» بتسجيلها سبع مبايعات بنحو 113 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة «المركاض» كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بنحو تسعة ملايين درهم في منطقة «برج خليفة»، وأخيراً مبايعة بالقيمة نفسها في «نخلة جميرا».

وتصدّرت منطقة «البرشاء جنوب الثالثة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم، وتلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 25 مبايعة بنحو 45 مليون درهم، وتلتها منطقة «الثنية الخامسة» بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 838 مليون درهم، منها 62 رهناً لأراض بقيمة 533 مليون درهم، و105 رهونات لفلل وشقق بنحو 305 ملايين درهم، وكان أهمها بمنطقة «البرشاء الأولى» بقيمة 295 مليون درهم، وأخرى في منطقة «الثنية الخامسة» بنحو 179 مليون درهم.