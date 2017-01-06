مديرو محال: إقبال السائحين يدعم مبيعات المشغولات الذهبية

سجلت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 2.25 وأربعة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، ليصل إجمالي الزيادات السعرية لغرام الذهب خلال الأسبوعين الماضيين إلى 6.25 دراهم.

وأفاد مديرو محال لبيع المشغولات الذهبية لـ«الإمارات اليوم»، بأن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب، حدّت من معدلات إقبال المقيمين على المشغولات والمجوهرات، فيما تركزت النسبة الأكبر من المبيعات، أخيراً، على إقبال السائحين، التي دعمت النشاط في الأسواق بشكل كبير، خصوصاً مع رواج القطاع السياحي في مختلف أنحاء الدولة خلال الفترة الأخيرة، لافتين إلى أن فعاليات مهرجان دبي للتسوّق، أسهمت في دعم مبيعات السائحين والزائرين من دول خليجية وأوروبية.

وتفصيلاً، سجلت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 2.25 وأربعة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 142.25 درهماً، بارتفاع قدره أربعة دراهم، مقارنة بالأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 133 درهماً، بزيادة 3.75 دراهم، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 127.5 درهماً، بارتفاع بلغ 2.75 درهم، بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 109.25 دراهم بارتفاع بلغ 2.25 درهم.

بدوره، قال مدير شركة «مجوهرات حيات»، ديليب دهكان، إن «إقبال السائحين من مختلف الجنسيات على شراء هدايا المشغولات الذهبية، أخيراً، أسهم في دعم نشاط أسواق الذهب، وذلك بعدما حدّت الزيادات الأخيرة في الأسعار من معدلات الطلب من المقيمين، فيما شهدت منتجات السبائك والعملات الذهبية تراجعاً ملحوظاً في الطلب خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق».

• 142.25 درهماً سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً.

وأضاف أن «أسعار الذهب مازالت عند معدلات محفزة للشراء، على الرغم من الارتفاعات المتتالية التي سجلتها خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما دعم من إقبال السائحين على شراء هدايا المشغولات».

من جهته، أوضح مدير محل «مجوهرات عنان»، عبدالعزيز الخطيب، أن «أسواق المشغولات الذهبية شهدت، أخيراً، معدلات نمو إيجابية في الطلب من السائحين، مع رواج النشاط السياحي خلال الفترة الحالية بمختلف أسواق الدولة».

وأشار إلى أن «العروض المطروحة من تخفيضات وسحوبات على جوائز في أسواق الذهب بدبي، خلال (مهرجان دبي للتسوق)، أسهمت بشكل كبير في نمو إقبال السائحين على الشراء، خصوصاً كون الأسعار الحالية للذهب تعدّ مناسبة للشراء، رغم الزيادات التي سجلتها أخيراً».

وذكر الخطيب أن «معظم مبيعات السائحين تركزت في هدايا المشغولات الذهبية التذكارية، خصوصاً المتوسطة والصغيرة الحجم».

في السياق نفسه، قال مدير محل «بازلت للمجوهرات»، علي اليافعي، إن «مبيعات المشغولات الذهبية والمجوهرات تركزت أخيراً، على الطلب من قبل بعض المواطنين، استعداداً لمناسبات الأعراس خلال فترات مقبلة، خصوصاً كون الأسعار الحالية أقل بنسب كبيرة عن مثيلاتها منذ شهرين، في حين استهدفت مبيعات السائحين في المقام الأول المشغولات من عيار 18 قيراطاً».