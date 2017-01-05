75.9 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 11 شهراً

أفاد تقرير صادر عن «مطارات دبي» بارتفاع إجمالي أعداد مستخدمي مطار دبي الدولي خلال الـ11 شهراً من عام 2016، إلى 75 مليوناً و947 ألفاً و899 مسافراً، بزيادة نسبتها 7%، مقارنة مع 70 مليوناً و961 ألفاً و598 مسافراً في الفترة ذاتها من عام 2015.

وأشار التقرير إلى أن مطار دبي الدولي، سجل نمواً نسبته 9.4% بحركة المسافرين خلال شهر نوفمبر الماضي. ولفت إلى أن إجمالي عدد المسافرين ارتفع في نوفمبر 2016 إلى ستة ملايين و581 ألفاً و805 مسافرين، مقارنة مع ستة ملايين و13 ألفاً و911 مسافراً في نوفمبر من عام 2015.

وحسب التقرير، سجلت الهند أكبر زيادة في إجمالي عدد المسافرين في نوفمبر 2016 مسجلة 958 ألفاً و763 مسافراً، مدعومة بنمو الطلب على السفر وإطلاق خطوط جديدة، من بينها رحلات شركة «سبايس جت» و«جت إيرويز» و«الخطوط الهندية»، بالإضافة إلى شركات طيران أخرى. وتلتها المملكة العربية السعودية بنمو قدره 469 ألفاً و483 مسافراً، وتلتها المملكة المتحدة مسجلة 465 ألفاً و385 مسافراً، وتلتها باكستان مسجلة 308 آلاف و71 مسافراً.

وأوضح التقرير أن منطقة أوروبا الشرقية، كانت أقوى الأسواق من حيث نسبة النمو بنسبة 26.5%، وتلتها آسيا بنسبة 17.3%، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 17%.

وفي ما يتعلق بحركة الطائرات خلال نوفمبر 2016، أظهر التقرير ارتفاع حركة الطائرات بنسبة 2.7% إلى 34 ألفاً و692 حركة، مقارنة مع 33 ألفاً و787 حركة، سجلت خلال الشهر نفسه من عام 2015.

وأكد أن هذا الارتفاع المستمر بحركة الطائرات عبر مطار دبي الدولي، أسهم في زيادة إجمالي الحركة إلى 382 ألفاً و155 حركة ما بين يناير ونوفمبر 2016، بزيادة نسبتها 2.9%، مقارنة مع 371 ألفاً و103 حركات في الفترة نفسها من عام 2015.

وبالنسبة للشحن الجوي، سجل مطار دبي الدولي نمواً ملحوظاً في نوفمبر 2016 مع ارتفاع حجم الشحن إلى 234 ألف طن و743 كيلوغراماً، بنمو نسبته 7.5%، مقارنة مع 218 ألف طن و323 كيلوغراماً في نوفمبر 2015.

وارتفع إجمالي حجم الشحن إلى مليوني طن و362 ألفاً و332 كيلوغراماً، ما بين يناير ونوفمبر 2016 مقارنة مع مليوني طن و287 ألفاً و167 كيلوغراماً، بزيادة نسبتها 3.3% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015.

من جانبه، قال نائب الرئيس في «مطارات دبي»، جمال الحاي: «ارتفع متوسط حركة الركاب عبر مطار دبي الدولي، خلال عام 2016، إلى ما يقرب من سبعة ملايين مسافر شهرياً، مع توقعات بأن شهر ديسمبر الماضي، سيظهر مستويات عالية جداً من النمو، نظراً للعدد الكبير الذي شهدناه من المسافرين في فترة الأعياد».