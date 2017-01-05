خدمات مالية

1- تمويلات للسيارات

يقدم مصرف الإمارات الإسلامي أقل سعر لتمويل السيارات، في الوقت الحالي، بسعر يبدأ من 2.49%، وذلك حسب ما أفاد به عدد من وكالات بيع السيارات.

وقد تم تصميم برنامج «انطلق» لتمويل السيارات من «الإمارات الإسلامي» بهدف جعل عملية شراء السيارة بسيطة وخالية تماماً من التعقيدات.

ويجمع «انطلق» بين الحل المتوافق مع الشريعة الإسلامية ومستويات عالية من الخدمة الشخصية، كما يمنح تمويل السيارات من خلال تقديم أسعار تنافسية وخطط سداد مرنة.

ويؤمّن تمويل السيارة من مصرف الإمارات الإسلامي فوائد عدة، منها مبالغ تمويل تصل إلى 500 ألف درهم، وفترات سداد مرنة تصل إلى 60 شهراً، فضلاً عن التأمين الإسلامي الشامل على المركبات، إضافة إلى فتح حساب جارٍ مجاني.

يشار إلى أن «الإمارات الإسلامي» لايشترط تحويل الراتب لتمويل السيارات.

2- خدمات لطلبة المدارس والجامعات

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي حساب التوفير الخاص بطلاب المدارس والجامعات في دولة الإمارات، الذي يتيح مزايا مصممة خصيصاً لتلبية حاجاتهم، منها بطاقات الدفع والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف والرسائل القصيرة.

ولا يستلزم هذا الحساب أن يُبقي المستخدم رصيداً فيه، فضلاً عن أنه مجاني.

وجاء في الموقع الإلكتروني للمصرف أنه يشترط على الطالب لفتح الحساب أن يكون مقيماً ويدرس في دولة الإمارات، وأن يكون عمره أكثر من 12 عاماً.

أما المستندات المطلوبة لفتح الحساب فهي صورة عن بطاقة الهوية، وصورة عن جواز السفر، إضافة إلى إثبات من الطالب أنه يدرس حالياً بمدرسة أو جامعة في الدولة.

من جهته، يقدم بنك الاتحاد الوطني حساب «الأحباب» المصرفي للأطفال والطلبة من عمر 15 عاما وأقل، مجاناً، من دون أي رسوم سنوية أو حد أدنى للرصيد، فقط حد أدنى للمبلغ المودَع بقيمة 100 درهم، وذلك حسب المواقع الإلكتروني للبنك.

3- أوعية ادخارية واستثمارية

أضاف بنك الإمارات دبي الوطني أداة المحفظة الاستثمارية إلى واجهة تطبيق الخدمات المصرفية، الخاص بالبنك، عبر الأجهزة المحمولة.

وتعدّ هذه الإضافة موجهة إلى متعاملي الخدمات المصرفية الخاصة والمميزة لدى البنك. كما تتيح لمستخدمي التطبيق مشاهدة أصولهم الاستثمارية ومتابعتها، مثل الأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية من خلال هواتفهم الذكية، وعبر منصة رقمية آمنة للغاية، ومريحة في الاستخدام، وقابلة للتشخيص وفقاً لمتطلبات المستخدم.

وتأتي إضافة أداة المحفظة الاستثمارية ـ التي تم تصميمها بهدف تعزيز الخدمات الاستشارية التي يوفرها «الإمارات دبي الوطني» في مجال إدارة الثروات ـ إلى واجهة التطبيق، لتسمح للمتعاملين بإمكانية تشخيص تجربتهم المصرفية بشكل كامل، ومتابعة محافظهم الاستثمارية رقمياً، وتواريخ التعاملات وطريقة الأداء، ما يجعل من التطبيق أداة أساسية للمتعاملين، ليس بإعطائهم مجرد فكرة مبسطة عن جميع منتجاتهم المالية في بنك الإمارات دبي الوطني فحسب، بل تمكينهم من الاتصال مع فريق إدارة العلاقات الخاصة، والمستشارين الاستثماريين بشكل مباشر من خلال التطبيق، كما يمكن للمتعاملين، الذين لا يملكون أي محفظة استثمارية، التقدم بطلباتهم بشكل آمن للحصول على إحداها بمجرد كبسة زر.