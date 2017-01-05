11 حالة تُسقط حق التعويض بالتأمين على المركبات

تحكم وثيقة التأمين الموحدة على المركبة، من الفقد والتلف وأي ملحق لها، العلاقة بين المؤمن له وشركة التأمين، التي تتعهد بمقتضاها الشركة بأن تعوض المؤمن له عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة، مقابل القسط الذي يدفعه المؤمن له، غير أن الشركة لا تكون مسؤولة عن دفع أي تعويض في الحالات التالية، حسب ما حددتها وثيقة التأمين الموحدة الجديدة:

- الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له، أو النقص في قيمة المركبة المترتب على استعمالها، أو العطب أو الخلل أو الكسر الذي يصيب الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية.

- التلف الحاصل نتيجة زيادة الحمولة، أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به، أو زيادة عدد الركاب على العدد المرخص به قانوناً، شريطة أن يثبت بأن ذلك هو السبب المباشر والفعال الذي أدى إلى الضرر.

- التلف الذي يصيب الإطارات، إذا لم يقع في الوقت نفسه تلف للمركبة المؤمَّن عليها.

• سؤال و جواب هل يجوز للمؤمَّن له أن يرفض استلام المركبة في حال لم يتم الإصلاح حسب الأصول بعد حادث؟ يحقّ للمؤمَّن له معاينة وفحص المركبة بعد إصلاحها، وفي حال تبيّن عدم إصلاح شركة التأمين للمركبة بالشكل المطلوب، يحق للمومَّن له أن يرفض استلام المركبة إلى أن تتم إعادة إصلاحها وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث.

- الفقد، أو التلف، الذي يلحق بالمركبة من الحوادث الناجمة عن استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في طلب التأمين الملحق بالوثيقة، ومخالفة القوانين، إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية، وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات الاتحادي النافذ.

- إذا ثبت استعمال المركبة أو استخدامها في سباق أو اختبار سرعة، شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث.

- التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع أثناء قيادة المركبة بسبب سائق غير مرخص له بالقيادة طبقاً لقانون السير والمرور، أو دون الحصول على رخصة قيادة لنوع/‏‏فئة المركبة طبقاً لقانون السير والمرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة أو السائق الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته ولم يتمكن من تجديدها خلال 30 يوماً من تاريخ الحادث، أو أن يكون الترخيص الممنوح له قد صدر أمر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة أو بمقتضى لوائح المرور.

- الفقد، أو التلف، الذي يلحق بالمركبة أو أي من أجزائها من الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعتراف قائد المركبة، ولا يسري هذا الاستثناء في حالة المركبة المعدة للتأجير.

- الفقد، أو التلف، الذي يلحق بالمركبة خارج حدود المنطقة الجغرافية المبينة في الوثيقة، ما لم يصدر ملحق بامتداد التغطية لتلك المنطقة.

- الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية.

- الفقد، أو التلف، الذي يصيب المركبة المؤمَّن عليها في حال فقدان الشركة الحق في الرجوع على مسبب الضرر بسبب إقرار المؤمن له بالمسؤولية عن الحادث الذي لم يكن هو المتسبب به، وفي حال ثبت ذلك بعد أداء التعويض للمؤمن له يحق للشركة الرجوع عليه لاسترداد ما أدته إليه.

- الفقد، أو التلف، الذي يلحق بالمركبة خارج الطريق وفقاً لتعريف الطريق، ما لم يصدر ملحق بامتداد التغطية إلى خارج الطريق.