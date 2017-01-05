راتب مقدم سلفاً من «دبي الاسلامي»

يعد برنامج «الإسلامي للراتب المقدم سلفاً» من بنك دبي الإسلامي، خدمة تتيح للمتعامل الفرصة لسحب راتب مقدم، بما يصل إلى 90% من صافي راتب شهري واحد، بحيث يمكن الاستفادة منه عند الحاجة لمبالغ نقدية، حيث يستطيع المتعامل سحب هذه المبالغ من أي جهاز صراف آلي أو الحصول على شيك من البنك للوفاء بمتطلباته الطارئة.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك، يشترط البنك للحصول على تلك الخدمة أن يكون المتعامل موظفاً براتب شهري، ويتم تحويل راتبه إلى حسابه لدى بنك دبي الإسلامي، والتقدم بطلب الحصول على برنامج «الإسلامي للراتب المقدم سلفاً».

• الخدمة تتيح سحب 90% من صافي راتب شهري واحد.

ويستطيع المتعامل الاستفادة من خدمة «الإسلامي للراتب المقدم سلفاً» كل شهر بشرط أن تتم تسوية كامل المبلغ المستفاد منه بنهاية الشهر.

وأشار الموقع إلى أنه يمكن التقدم بطلب خدمة «الإسلامي للراتب المقدم سلفاً» من خلال خدمات «الإسلامي أون لاين المصرفية»، وعبر أي من الوحدات المصرفية السريعة، أو إرسال كلمة «راتب» في رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 4222، المتوافر فقط للمشتركين بخدمات «الإسلامي للرسائل النصية القصيرة عبر الهاتف». كما يمكن التقدم بالطلب عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة لـ«دبي الإسلامي» أو بزيارة أي من فروع البنك، إذ تتم الموافقة عليه فوراً، ويتم إدخال المبلغ في حساب المتعامل.