مطارا دبي يستقبلان 105.3 آلاف مسافر في يوم

كشف مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، أن مطارا دبي الدوليين شهدا، للمرة الأولى، استقبال 105 آلاف و326 مسافراً، خلال يوم واحد.

وأعرب المري عن فخره بهذا الإنجاز، الذي يأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للسعي كي يظل مطار دبي الدولي ملتقى لثقافات العالم، وأيقونة للسعادة والأمن والاطمئنان لكل مسافر.

جاء ذلك، خلال عرضه إحصاءات بعدد المسافرين المغادرين والقادمين، عبر مطاري «دبي» و«آل مكتوم» الدوليين، خلال عطلة رأس السنة الميلادية، التي تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح المري أن مجموع المسافرين المغادرين والقادمين، خلال العطلة، في الفترة ما بين 28 و31 ديسمبر، من العام المنصرم بلغ 669 ألفاً و93 مغادراً وقادماً، مشيراً إلى أن عدد القادمين بلغ 380 ألفاً و290 مسافراً، في حين بلغ عدد المغادرين 288 ألفاً و803 مسافرين.

ولفت إلى أن إقامة دبي تسعى إلى إنجاز إجراءات المسافرين المغادرين والقادمين، وفق أفضل الممارسات المطبقة، لتحقيق السعادة لكل مغادر أو قادم إلى أرض الدولة، مشيراً إلى أنه في سبيل تسهيل وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين، تم تشكيل فريق عمل، خلال العطلة في مطاري دبي، لضمان فتح جميع المسارات والكاونترات. ونوه إلى أن الاستعداد المبكر، والتنسيق بين الإدارات بالمطارات، كان لهما الدور الأكبر في تسهيل حركة المسافرين.