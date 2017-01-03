«الاقتصاد»: تطبيق 4 مبادرات في 2017 لحماية المستهلكين واستقرار الأسعار

أفادت وزارة الاقتصاد بأن العام الجاري يشهد تطبيق أربع مبادرات رئيسة للوزارة، لحماية حقوق المستهلكين واستقرار الأسعار، تتضمن بدء تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات، وبدء استرداد السيارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى استقبال شكاوى المستهلكين من خلال مراكز خدمات المستهلكين بإشراف الوزارة، فضلاً عن عرض 4500 سلعة مثبتة الأسعار في الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع.

4500 سلعة مثبتة الأسعار في الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع خلال 2017.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية أمس، إن وزارة الاقتصاد اعتمدت استراتيجية حماية المستهلك لعام 2017، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تعتمد بشكل رئيس على تطبيق عدد من المحاور الرئيسة للحفاظ على استقرار أسعار السلع وحل شكاوى المستهلكين وحماية مصالحهم في قطاعين رئيسين، هما قطاعا السيارات والإلكترونيات اللذان يشهدان شكاوى كثيرة من المستهلكين، والتحقق من توفير عمليات الضمان والصيانة بشكل كامل.

وأضاف النعيمي أن تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات سيتم بعد موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك على دليل العقود التجارية للإلكترونيات، الذي سيتم عرضه خلال الاجتماع المقبل للجنة بعد التشاور مع لجنة الإلكترونيات، وذلك بهدف استيفاء كل الملاحظات من جانب العاملين في القطاع والجهات المحلية المتخصصة.

وذكر النعيمي أن العام الجاري سيشهد أيضاً بداية استقبال مركز خدمات المتعاملين في المراكز التجارية شكاوى المستهلكين وتقديمها إلى الوزارة، وذلك في خطوة تستهدف تفعيل عمل تلك المراكز، لافتاً إلى أن الوزارة تعتمد سياسة الشراكة الاستراتيجية مع القطاع التجاري للحفاظ على الأسواق، وتوفير حقوق وخدمات المستهلكين.

وأكد أن منافذ البيع ستبدأ خلال أيام عرض السلع المثبتة لعام 2017، بعد أن تلقت الوزارة بصورة نهائية قوائم الأصناف المثبتة أسعارها من 600 منفذ بيع رئيس في الدولة تطرح 4500 صنف، وبعدد يراوح بين 120 إلى 160 صنفاً في كل منفذ، فضلاً عن إضافة الـ«سوبر ماركت» إلى منافذ عرض السلع ثابتة الأسعار على مدار العام.

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد ستبدأ خلال العام الجاري استرداد وسحب السيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيس بوك» و«إنستغرام»، وذلك بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة، في إطار حزمة إجراءات جديدة تنفذها الوزارة لتفعيل عملية الاسترداد وضمان حماية المستهلك.