«دبي الدولي».. مكعبات غفوة وحدائق وفندق

يُعد مطار دبي الدولي أكبر مطار في العالم من حيث أعداد الركاب الدوليين. ويقدم المطار وسائل كافية جداً للترفيه والاستمتاع بالوقت بين الرحلات الجويّة ومنها:

حدائق زين

توجد في مطار دبي الدولي حدائق زين الخاصة بالمطار التي تكتمل روعتها بوجود بحيرات أسماك وأشجار ومقاعد. وتقع هذه الحدائق بجوار البوابتين (ب7) و(ب27) في صالة الوصول رقم 3، وتمثّل الحدائق نافذة المطار الخاصّة على الطبيعة، وتُعَدّ واحة من الهدوء والاسترخاء.

تشتمل الحدائق على قسم جديد مخصّص للأطفال ومجهّز بكامل معدّات اللعب وبأجهزة تلفاز تعرض برامج الأطفال المعروفة، فضلاً عن غرف تغيير ملابس لهم.

مكعبات الغفوة

يمكن لأولئك الذين يريدون الاسترخاء، والتخلص من الشعور بالإرهاق، أن يجدوا ضالّتهم في مكعّبات الغفوة «سنوز كيوب» التي تقع بجوار البوابة (سي 22) في صالة الوصول رقم 1. ويمكن استئجار واحدة من المكعّبات الـ10 بالساعة.

يوجد في كل مكعّب سرير مريح وتلفزيون بشاشة تعمل باللمس، وإنترنت لاسلكي، وموسيقى، ومساحة كافية لحفظ الأمتعة. وأفضل ما في الأمر أنّها عازلة للصوت تماماً.

فنادق وسباحة

يمتلك مطار دبي الدولي فندقاً خاصاً من فئة خمس نجوم، ما يتيح لك الإقامة في فندق دون أن تغادر المطار، والاستمتاع بالسباحة وغرفة البخار والجاكوزي، والمبيت في غرف فاخرة. ويمكن تمضية الوقت في لعب البلياردو.