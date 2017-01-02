شكاوى واستجابات

طاولة

اشترى رجل طاولة ومرآة من أحد المحال التجارية في دبي، وتم احضار المرآة مكسورة والطاولة بها شقوق، فشكا إلى «اقتصادية دبي»، مطالباً بالاستبدال أو الاسترداد النقدي، وبناء عليه حقق قسم شكاوى المستهلكين في الشكوى وتم التواصل مع المشكو ضده والاتفاق على استبدال السلعة.

طعام

اشترى متعامل أربعة منتجات أوعية خاصة بالطعام من أحد المحال التجارية في دبي، بقيمة 400 درهم، وتم تسليم منتج واحد فقط، ومرت ثلاثة أسابيع ولم يتم تسليم بقية المنتجات، فشكا إلى «اقتصادية دبي» التي حققت في الشكوى من خلال قسم شكاوى المستهلكين وتم الاتفاق على استرجاع المبلغ.

مظلة

تعاقد متعامل على عمل مظلة في منزله، على أن يتم التركيب بعد 12 يوماً، ولم يلتزم التاجر بالاتفاق. فشكا المتعامل إلى «اقتصادية دبي» التي حققت في الشكوى عبر قسم شكاوى المستهلكين، وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم تركيب المظلة للمستهلك.