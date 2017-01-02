«غرفة الشارقة» تبحث فرص الاستثمار مع وفد صربي

أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خالد بن بطي الهاجري، عمق العلاقات الاقتصادية مع جمهورية صربيا، معرباً عن حرص الغرفة على بناء علاقات تعاون تجاري واستثماري مع الجانب الصربي.

جاء ذلك خلال لقائه أخيراً بمقر الغرفة وفداً اقتصاديا وتجارياً صربياً رفيع المستوى، برئاسة القائم بالأعمال في سفارة جمهورية صربيا لدى الدولة، ميلوش بيريتش، ضم مديري مجموعة من الشركات الصربية المتخصصة بصناعة المواد الغذائية والألبسة والمنتجات الجلدية المختلفة، وعدداً من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، كيفية دعم العلاقات الاقتصادية المتميزة بين إمارة الشارقة وجمهورية صربيا.

وركز النقاش على تطوير العلاقات التجارية، وفتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في صربيا في مجالات الصناعات الغذائية واستيراد الألبسة والمنتجات الجلدية التي تتميز بها الجمهورية الصربية.

وعرض الوفد الصربي جانباً من هذه المنتجات وميزاتها المتعددة، والحوافز والتسهيلات التي تقدمها صربيا لقطاع الأعمال الإماراتي، لتشجيعه على القدوم والاستثمار فيها.