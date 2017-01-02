«اقتصادية دبي» تنظم حملة توعية لصالونات التجميل

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأنها نظمت حملات توعية مكثفة ضمن مبادرة «صوت التجار» لزيارة الصالونات النسائية في مناطق عدة من الإمارة. وأكدت أن الحملات استهدفت زيادة وعي المسؤولين في الصالونات بالمعايير العامة لعمل صالونات التجميل وتلقي الاقتراحات والشكاوى بشأن عملها، والرد على الاستفسارات وأهمية اتباع تعليمات الدائرة في ما يتعلق بتنظيم الأنشطة التجارية في دبي.

حماية المستهلك

- التواصل مع المسؤولين في الصالونات يهدف إلى حصر الملاحظات، والتوعية بإجراءات القطاع والقوانين التجارية المرتبطة بحماية المستهلك وحماية الأعمال. - الالتزام يجنب المحال التجارية المخالفات التي تنخفض كلما زاد مستوى التوعية بأسس مزاولة النشاط الاقتصادي.

وتفصيلاً، قال مدير أول توعية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عبداللطيف المرزوقي، إنه «في إطار تنفيذ مبادرة (صوت التجار)، تم تنفيذ عدد من الحملات التوعوية لقطاع الصالونات النسائية في إمارة دبي»، مشيراً إلى أن «المبادرة، التي ينفذها قسم توعية الأعمال في الدائرة، تركز على اللقاء المباشر بأصحاب الأعمال في عدد من أسواق الإمارة».

وأضاف المرزوقي أنه «جرى خلال الزيارات، التواصل مع المسؤولين في صالونات التجميل النسائية، في منطقتي مردف والورقاء، لحصر الملاحظات والمقترحات، وتوعية المسؤولين في المحال بإجراءات القطاع والقوانين التجارية المرتبطة بحماية المستهلك وحماية الأعمال».

الملاحظات والمقترحات

وأوضح أن الزيارة استهدفت اللقاء المباشر بصاحبات الأعمال لحصر الملاحظات والمقترحات والرد على الاستفسارات العامة وتوعيتهن بإجراءات قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الإمارة، بالإضافة إلى توضيح قنوات التواصل مع القطاع، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ زيارات لاحقة مجدولة لتغطية جميع القطاعات التجارية المرتبطة بالخدمات النسائية في جميع أنحاء الإمارة.

وأشار المرزوقي إلى أن «الصالونات عموماً وصالونات التجميل النسائية خصوصاً، لها اشتراطات خاصة بمزاولة النشاط»، موضحاً أن موظفات قسم التوعية قاموا بدعوة أصحاب الصالونات إلى الالتزام بالاشتراطات الخاصة بمزاولة النشاط الاقتصادي. وبين أن الالتزام يجنب المحال التجارية المخالفات التي تنخفض كلما زاد مستوى توعية أصحاب المنشآت التجارية بأسس مزاولة النشاط الاقتصادي.

وبين أنه جرى في وقت سابق تنفيذ زيارات للتجار في مقار أعمالهم، لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وبالممارسات التجارية السليمة المتوافقة مع القوانين التجارية المعمول بها في الإمارة، لافتاً إلى أنه جرى مناقشة أصحاب الرخص التجارية في جميع اقتراحاتهم وملاحظاتهم.

توعية التجار

وكانت «اقتصادية دبي» قد أكدت في وقت سابق أن توعية التجار والمستهلكين، ووضع القوانين والإرشادات والتعليمات المنظمة للأسواق، وإيصال المعلومات القيمة للمتعاملين، هي إحدى مسؤولياتها، مشيرة إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع للدائرة، يحرص على تجديد المعرفة بالإرشادات والتعليمات، وتوعية التجار بأي تغييرات حدثت فيها بما يواكب التطورات والظواهر الاقتصادية، وذلك لتطبيق أفضل معايير الشفافية والحيادية في عمليات البيع والشراء.

وقال المرزوقي إنه جرى توزيع منشورات للتوعية خلال الزيارات، ولفت انتباه أصحاب الرخص إلى الأخطاء التي ترتكب وتؤدي إلى تغريم المحال، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على المسؤولين في الصالونات بعدم زيادة أسعار الخدمات خلال المواسم التي يزيد فيها الطلب على استخدام الصالونات، كالأعياد والإجازات الرسمية. وركز على أنه جرى تعريفهم بأن المستهلك لديه حق الشكوى ضد المنشأة التجارية، وأن الدائرة تحقق في كل الشكاوى التي ترد إليها من المستهلكين.