قناة دبي المائية وأطول برج عالمياً وتحريك الفائدة وتثبيت إنتاج النفط تتصدر أحداث 2016

شهد العام 2016 أحداثاً اقتصادية مهمة عدة، تصدرها افتتاح قناة دبي المائية، بكلفة إجمالية بلغت 3.7 مليارات درهم، بجانب إعلان شركة «إعمار العقارية» عن برج جديد في مشروع «خور دبي»، بكلفة تبلغ نحو مليار دولار (نحو 3.67 مليارات درهم). وتتوقع الشركة أن يكون البرج عند إنجازه في العام 2020 «أعلى برج في العالم». كما تضمنت أحداث العام قيام المصرف المركزي بتحريك أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بمقدار ربع في المئة، تزامناً مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة على الدولار بالنسبة نفسها. يضاف إلى ذلك الاتفاق التاريخي بين منظمة «أوبك» ومنتجين من خارجها، بتثبيت إنتاج النفط، للقضاء على تخمة المعروض وزيادة الأسعار.

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