ودائع المصارف الإسلامية تتفوّق على تمويلاتها بـ 21.3 مليار درهم

كشف المصرف المركزي أن «ودائع المصارف الإسلامية تفوّقت على تمويلاتها بقيمة 21.3 مليار درهم، في وقت تعاني فيه البنوك التقليدية من فجوة بين القروض والودائع تصل إلى 76 مليار درهم، وذلك في نهاية نوفمبر 2016، ما يعني أن تلك الفجوة التي يعانيها القطاع المصرفي لأكثر من عام ونصف العام، سببها البنوك التقليدية».

وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن «إجمالي الائتمان الممنوح من قبل المصارف الإسلامية في نهاية نوفمبر الماضي، بلغ 331.9 مليار درهم، مقابل ودائع قيمتها 353.2 مليار درهم، بزيادة لمصلحة الودائع قدرها 21.3 مليار درهم».

وكشفت البيانات أن «إجمالي قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك التقليدية وصل، في نهاية نوفمبر، إلى تريليون و244 مليار درهم، مقابل ودائع مصرفية بقيمة تريليون و168 مليار درهم، بفجوة تعادل 76 مليار درهم».

وارتفعت أصول المصارف الإسلامية السبعة العاملة في الدولة، خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2016، بقيمة 39 مليار درهم، إذ بلغت في نهاية نوفمبر الماضي 503 مليارات درهم، مقارنة بـ464 مليارات درهم في نهاية ديسمبر 2015 بنمو نسبته 8.4%.

ووفقاً لـ«المركزي»، فقد بلغ إجمالي التمويلات التي قدمتها هذه المصارف خلال فترة المقارنة 25.5 مليار درهم للقطاعات كافة، ليصل رصيدها التراكمي في نهاية نوفمبر 2016 إلى 331.9 مليار درهم، مقابل 306.4 مليارات درهم في نهاية ديسمبر 2015 بنمو نسبته 8.3%.

وبلغت قيمة الودائع المصرفية التي تمتلكها المصارف الإسلامية في الدولة 353.2 مليار درهم، مقارنة بـ332.2 مليار درهم في نهاية عام 2015 بزيادة قيمتها 21 مليار درهم. يشار إلى أنه يعمل في السوق المحلية سبعة مصارف إسلامية هي: «دبي الإسلامي»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«الإمارات الإسلامي»، و«الشارقة الإسلامي»، ومصرف عجمان، وبنك نور، و«الهلال».