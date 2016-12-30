«موانئ دبي العالمية» ترفع حصتها في «بوسان نيوبورت» إلى 66.03%

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية، أمس، عن زيادة حصتها في شركة «بوسان نيوبورت المحدودة» (بيه إن سي) في كوريا الجنوبية، لتصل إلى 66.03%، بعد استحواذها على نسبة 23.94% إضافية من «سامسونغ» وشركاتها التابعة، بشروط لن يتم الإفصاح عنها.

ووفقاً لبيان صدر، أمس، فإن «بيه إن سي» تعدّ أكبر محطة بحرية في ميناء «بوسان»، إذ تبلغ طاقتها الاستيعابية 5.25 ملايين حاوية نمطية، وتناول 34% من أحجام البضائع في ميناء «بوسان» الجديد الذي بدأ تشغيله عام 2006، ويضم 23 رصيف حاويات، كما يتصل بـ500 ميناء في 100 بلد.

وأوضح البيان أن «المحطة تمثل مركزاً رئيساً للحاويات في منطقة شمال شرق آسيا، نظراً لموقعها الاستراتيجي بين اليابان وشمال شرق الصين. كما تمتلك منطقة (بوسان) العديد من الأسواق الوطنية والبنى الأساسية الخاصة بالنقل، تجعل منها موقعاً جغرافياً مثالياً لهذه المحطة الضخمة، لاسيما أن ميناء (بوسان) الجديد يعد ّسادس أكبر ميناء في العالم، إذ ناول 19.5 مليون حاوية نمطية عام 2015، تمثل نحو 75% من إجمالي أحجام الحاويات في كوريا الجنوبية».

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم: «يسرنا أن شركة (بوسان نيوبورت المحدودة) تعدّ أكبر محطة في ميناء (بوسان)، وبوابة رئيسة لشمال شرق آسيا».

وأكد بن سليم استعداد «موانئ دبي العالمية» للإسهام في حفز النمو التجاري لكوريا الجنوبية، في إطار حرص المجموعة على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، انطلاقاً من دورها في تمكين التجارة في أكثر من نصف اقتصادات العالم، والتزامها بالمشاركة الفاعلة في تعزيز الدور الرائد لدولة الإمارات في دعم الاقتصاد العالمي، وجهود الانتقال إلى اقتصاد المعرفة.