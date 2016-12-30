موسم الأعياد يرفع الطلب على المجوهرات والمشغولات الذهبية

سجلت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 1.75 و2.25 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ بيع مشغولات ذهبية لـ«الإمارات اليوم»: «إن احتفالات موسم الأعياد، والسنة الميلادية الجديدة، أسهمت في رفع الطلب على المشغولات والمجوهرات الذهبية بنسب كبيرة، خلال الفترة الأخيرة، فيما حدّت الارتفاعات التي وصفت بـ(المحدودة) في أسعار الذهب، خلال أسبوع، من الطلب على السبائك والعملات الذهبية مقارنة بالأسبوع الماضي».

أسعار الذهب

وتفصيلاً، سجلت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 1.75 و2.25 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 139.25 درهماً، بارتفاع قدره 2.25 درهم مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 130.75 درهماً، بزيادة درهمين. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 124.75 درهماً، بارتفاع بلغ درهمين، بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 107 دراهم بارتفاع بلغ 1.75 درهم.

مشغولات ومجوهرات

قال مدير محل «ريجي» للذهب والمجوهرات، مانجيش باليكرا، إن «مبيعات المشغولات الذهبية والمجوهرات سجلت ارتفاعات بنسب كبيرة، أخيراً، مع إقبال المقيمين والزوار على شراء الهدايا بمناسبة عيد الميلاد، والسنة الميلادية الجديدة، لاسيما مع كون أسعار الذهب مستمرة عند معدلات منخفضة عموماً، على الرغم من الارتفاعات المحدودة التي سجلتها، أخيراً». وأضاف أن «الزيادات السعرية حدّت فقط من الطلب على مبيعات السبائك والعملات الذهبية، مقارنة بمبيعاتها خلال الأسبوع الماضي».

إقبال لافت

بدوره، أشار مدير المبيعات في محل مجوهرات «أشوكا»، جيمون سيرياك، إلى أن «أسواق الذهب شهدت إقبالاً لافتاً من المتعاملين من جنسيات مختلفة لشراء هدايا أعياد الميلاد، والسنة الميلادية الجديدة»، لافتاً إلى أن «معظم المبيعات تركزت في المشغولات الذهبية من عياري 18 و21 قيراطاً، في وقت سجلت فيه مبيعات السبائك والعملات الذهبية تراجعاً طفيفاً في الطلب، خصوصاً عقب تحرك مؤشرات أسعار الذهب نحو الارتفاع أخيراً، بما يجاوز درهمين للغرام».

وأضاف أن «عدداً كبيراً من المتعاملين في السبائك والعملات الذهبية يترقب تراجعاً جديداً في أسعار الذهب، وفقاً لتوقعات عالمية، ما تسبب في تراجع مبيعات السبائك أخيراً».

عروض ترويجية

من جهته، قال مدير محل مجوهرات «الأيام»، جاليش صقر، إن «احتفالات أعياد الميلاد، والعروض الترويجية التي طرحتها بعض محال تجارة الذهب، أخيراً، سواء المشاركة في مهرجان دبي للتسوّق، أو التي تطرح عروضاً منفردة ضمن احتفالات نهاية العام الميلادي، انعكست إيجاباً على مبيعات المشغولات والمجوهرات التي شهدت انتعاشاً ملحوظاً، مدعوماً بإقبال المتعاملين من مقيمين وسياح»، لافتاً إلى أن «الفترة الحالية تشهد روّاجاً سياحياً كبيراً لقضاء عطلة نهاية العام في دولة الإمارات».

واتفق مع نظيريه في تراجع مبيعات السبائك والعملات الذهبية، بنسب متباينة، مقابل ارتفاع مبيعات المشغولات الذهبية والمجوهرات.