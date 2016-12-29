سحب 1549 سيارة لكزس من الدولة

قالت شركة الفطيم للسيارات الموزع الحصري لسيارات لكزس في الدولة إنها بدأت حملة صيانة خاصة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد تشمل سحب 1549 سيارة لكزس NX200t طرازات من العام 2015 إلى العام 2017.



وقال مصدر مسؤول في الفطيم للإمارات اليوم أن السحب الذي يأتي في أعقاب الاتصالات مع شركة تويوتا موتور كوربوريشن في اليابان جاء بسبب البرمجة الغير صحيحة في وحدة تحكم الفرامل لافتا إلى أن السحب سيتم مجانا ولن يتحمل المستهلكون أي تكاليف نتيجة للحملة.



وأوضح في هذا الصدد أن السحب يرجع إلى وجود احتمال لعدم تعليق نظام فرملة اليد تلقائياً عند توقف عمل نظام تعليق الفرامل مما يؤدي إلى زحف السيارة إلى الأمام أو الخلف عند الضغط على دواسة الفرامل وناقل الحركة ليس على وضعية (الوقوف الكامل) أو (الرجوع للخلف) .

