«تكرير» تمنح عقدين لمشروع إنتاج الغازولين والعطريات

أفادت شركة أبوظبي لتكرير النفط «تكرير»، إحدى شركات مجموعة «أدنوك»، عن منح عقدين لمشروعها الخاص بإنتاج الغازولين (وقود السيارات) والعطريات، حيث يهدف هذا المشروع إلى زيادة قدرة شركة تكرير على إنتاج وقود السيارات.

وأكدت الشركة في بيان أمس، أن هذا القرار يأتي تماشياً مع استراتيجية «أدنوك» للنمو، حيث تخطط شركة «تكرير» لرفع إنتاجها من وقود السيارات إلى 9.4 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2022 في إطار تلبية احتياجات إمارة أبوظبي من وقود السيارات والعطريات، بإضافة 4.2 ملايين طن سنوياً من وقود السيارات و1.6 مليون طن سنوياً من العطريات.

وتم إرساء عقد التصاميم الهندسية الأولية على شركة «اميك» الدولية المحدودة في ردينغ بالمملكة المتحدة. كما تم منح عقد تراخيص تقنيات المشروع لشركة «آكسنس» فرنسا.

وقال مدير دائرة التكرير والبتروكيماويات في شركة «أدنوك»، عبدالعزيز الهاجري: «هدفنا هو إطلاق الإمكانات الكاملة لتعزيز قيمة أصول الشركة من خلال مشروع الغازولين والعطريات، الذي سيمكننا من تلبية الاحتياجات المتزايدة في سوق المنتجات المكررة، وكذلك تعزيز قيمة كل برميل يتم إنتاجه».