%140 ارتفاعاً في صافي أرباح «موانئ أبوظبي» خلال 2016

كشفت «موانئ أبوظبي»، أنها أسهمت بأكثر من 3% من الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي، وبنحو 1.8% من الناتج الوطني غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري 2016، في إطار مساهماتها في تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي، من خلال تطوير القطاعات غير النفطية، خصوصاً التجارة، واللوجستيات، والنقل، والتصنيع، والسياحة.

وأفادت في تقرير صدر عنها أمس، بأنها حققت نمواً متسارعاً في عام 2016، لافتة إلى أن الأداء المالي حقق قفزة نوعية، إذ ارتفع صافي أرباحها بنسبة 140% مقابل عام 2015، كما ازدادت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 90% مقارنة بعام 2015، في وقت شهدت فيه حركة الشحن نمواً كبيراً، عبر موانئها في معظم القطاعات، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وأوضحت «موانئ أبوظبي» التي تعد المطور الرئيس والشركة المشغلة للموانئ التجارية والمجتمعية ومدينة خليفة الصناعية في إمارة أبوظبي، أنها أسهمت في تعزيز الإيرادات الجمركية للإمارة بأكثر من 70% خلال عام 2016 مقابل عام 2015، بفضل تعاونها مع الشركاء في الإدارة العامة للجمارك، من أجل توفير حلول ذكية من شأنها تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير على التجار.

ووفقاً للتقرير، فقد ركزت استراتيجيات الشركة على ثلاثة محاور رئيسة خلال عام 2016، هي: التوسع والنمو، وتطوير الإجراءات التي تركز على المتعاملين والمدعومة بالأنظمة الذكية، والاستمرار في بناء القدرات.

وشدّد التقرير على أن «موانئ أبوظبي» بدأت للمرة الأولى، العام الجاري، عملياتها الخارجية، إذ وقعت أول اتفاقية خدمات إدارة دولية لها مع شركة «غينيا ألومينا كوربوريشن» المملوكة بالكامل لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم. ولفت إلى أن «موانئ أبوظبي» ستقوم بموجب الاتفاقية بإدارة وتشغيل محطة شحن في ميناء «كامسار» في غينيا، بهدف دعم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ما يسهم في دعم عملية إنشاء منجم الـ«بوكسيت» التابع للشركة في غينيا.

وأكد التقرير أن توسعة ميناء خليفة ستسهم في دعم السفن العملاقة المحملة بخام الـ«بوكسيت» الآتية إلى أبوظبي.

وذكر التقرير أن «موانئ أبوظبي» حققت في عام 2016 نسبة توطين جاوزت 54%، في حين يشغل المواطنون الإماراتيون أغلبية المناصب في الإدارة العليا، مشيراً إلى أن الشركة تعاونت مع الكلية البحرية الأسترالية لإعداد برنامج تدريب بحري متخصص لتأهيل 16 متدرباً إماراتياً من بينهم أربع إماراتيات للمرة الأولى على مستوى المنطقة.