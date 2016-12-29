11 فلساً زيادة في أسعار البنزين الأحد المقبل

أفادت وزارة الطاقة بأن أسعار الغازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة سترتفع بقيمة 11 فلساً، ابتداء من الأحد المقبل، الموافق أول يناير 2017، مقارنة بأسعار شهر ديسمبر الجاري، فيما يرتفع سعر وقود الديزل بحدود 13 فلساً.

وتفصيلاً، أعلنت أمس وزارة الطاقة الأسعار الجديدة للوقود المزمع تطبيقها ابتداء من يوم الأحد المقبل، الموافق الأول من يناير 2017، بحيث يصل سعر غازولين (سوبر 98) إلى 1.91 درهم، مقابل 1.8 درهم في ديسمبر الجاري، بارتفاع قدره 11 فلساً لليتر، وبزيادة نسبتها 6.1%. بينما يرتفع سعر غازولين (خصوصي 95) خلال الشهر المقبل إلى 1.8 درهم، مقارنة مع 1.69 درهم خلال الشهر الجاري، بزيادة 11 فلساً، بارتفاع نسبته 6.5%. وسيصل سعر غازولين (إي بلس 91) إلى 1.73 درهم خلال الشهر المقبل، مقابل 1.62 درهم خلال الشهر الجاري، بزيادة 11 فلساً، بزيادة نسبتها 6.8%.

وأشارت الوزارة إلى أن وقود الديزل سيرتفع بقيمة 13 فلساً، تعادل نسبة 7.2% لليتر، ليصل إلى 1.94 درهم، مقارنة مع 1.81 درهم خلال شهر ديسمبر الجاري. وكانت لجنة متابعة أسعار الوقود، برئاسة وكيل وزارة الطاقة، الدكتور مطر حامد النيادي، عقدت اجتماعها الدوري أمس في مقر الوزارة، حيث تم إعلان الأسعار الجديدة بناء على متوسط الأسعار العالمية للغازولين والديزل خلال شهر ديسمبر الجاري، وإضافة مبلغ الكلفة التشغيلية على سعر كل ليتر.