مصرفيون يتوقعون نمواً إيجابياً للقطاع المصرفي خلال 2017

توقع خبراء مصرفيون أن يكون أداء القطاع المصرفي خلال عام 2017 إيجابياً وأفضل من عام 2016 بدعم من عوامل عدة أهمها استقرار أسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل، باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، بجانب نجاح البنوك في استيعاب آثار رفع الفائدة الرئيسة، وكذلك اقتراب موعد «إكسبو 2020 دبي»، وما يصاحب ذلك من استعدادات تتعلق بمشروعات البنية التحتية وتجهيزات الاستضافة من فنادق ومطاعم وخدمات.

وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «أداء القطاع المصرفي لعام 2016 جاء أقل من التوقعات، ولكن بنسبة بسيطة، ويعتبر في مجمله معقولاً، بالنظر لظروف السوق العالمية، وما شهدته أسعار النفط من تذبذبات قوية»، موضحاً أن الرؤية الآن أكثر وضوحاً بشأن العوامل المؤثرة في الأداء، لذا يتوقع أن يكون أداء القطاع إيجابياً، كما سيشهد القطاع انفراجة في ما يخص الحذر في التمويل.

وأضاف نصر أن العوامل التي لعبت دوراً في أن يكون أداء 2016 أقل من المتوقع، استقرت نوعاً ما، حيث ارتفعت أسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل، وينتظر أن تصل إلى 55 أو 60 دولاراً، بما يعزز الإيرادات ويعطي دفعة للنشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن البنوك نجحت أيضاً في استيعاب قرار رفع الفائدة الرئيسة على شهادات الإيداع، بالتزامن مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، للفائدة على الدولار.

وبين أن عام 2017 سيشهد المزيد من الأعمال المتعلقة باستضافة «إكسبو 2020 دبي» واقتراب إقامة الحدث، لذا يتوقع أن يشهد الطلب على التمويل أيضاً انتعاشاً بدعم من مشروعات البنية التحتية والخدمية المزمع إقامتها.

من جانبه، قال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي إن «القطاع المصرفي مرشح لمزيد من الزخم في 2017، مقارنة بعام 2016، الذي جاء دون التوقعات بسبب حدة الأحداث السياسية والاقتصادية التي سادت معظم شهور العام»، مؤكداً أن الإمارات تتمتع وسط دول المنطقة، باستقرار واقتصاد متماسك، بفضل الإدارة الجيدة والخطط الموضوعة سلفاً.

وأضاف الركابي أن القطاع المصرفي هو أهم قطاع داعم للاقتصاد، لذا ينتظر أن يواصل دوره في دعم المشروعات والأفراد خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن ما يرفع سقف التوقعات الإيجابية، هو اقتراب موعد «إكسبو 2020 دبي»، وما يصاحب ذلك من بدء الحكومة في تمويل المشروعات الضخمة وما يتبعها من تحريك لقطاعات حيوية مثل المقاولات والمطورين وهؤلاء عادة ما يلجأون لتمويلات البنوك، لتنفيذ تعاقداتهم، لذا يفترض أن ينتعش هذا النوع من الاقراض خلال العام المقبل.

وبين الركابي أن هناك خططاً حكومية موضوعة لم تتوقف وإنفاقاً على المشروعات الخدمية المتنوعة من سياحة وتجارة، وينتظر أن تزيد وتيرتها خلال 2017، وهذا كله يحتاج لتمويلات بنكية.

في السياق نفسه، قال الخبير المصرفي، محمود عيد إن «تمويلات البنوك للأفراد وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2016 جاءت انتقائية في مجملها، بضغط من إدارات المخاطر، وينتظر أن تظل هذه السياسة بالوتيرة ذاتها في 2017، حيث يتجه التركيز على تمويل المشروعات الكبرى المدعومة من الحكومة»، مضيفاً أن «أداء الاقتصاد العالمي يشير إلى إمكانية انكماش وتقليص في عدد الوظائف، والسوق المحلية ليست بمعزل عن ذلك، لذا سنجد تحفظاً نوعاً ما في تمويل الأفراد».

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً شهدت حالات تعثر في 2016، ما استدعى تدخل اتحاد المصارف بمبادرة لدعمها، لكن ذلك كلف البنوك مخصصات إضافية، قد تؤثر في أرباحها، لذا لا يعتقد أن يحظى هذا القطاع بتمويلات قوية، وإنما انتقائية وبشروط محددة.