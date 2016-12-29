مديرون: ارتفاع أسعار التأمين وزيادة حجم الأقساط في 2017

قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين إن عام 2017 سيشهد تغيرات جديدة، خصوصاً مع اكتمال تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي في دبي، فضلاً عن إصدار الوثيقة الموحدة الجديدة للتأمين على المركبات، لافتين إلى أن ذلك سينعكس على ارتفاع حجم الأقساط مقارنة بعام 2016 فضلاً عن ارتفاع متوسط أسعار التأمين.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن شركات التأمين مطالبة بتنويع محافظها الاستثمارية واستثمار أقساطها في قطاعات تدعم هوامش الربح لديها، مشيرين إلى أن زيادة الأسعار ستنعكس على تحسن الهوامش الربحية لدى شركات التأمين وجودة الخدمة المقدمة للمؤمَّن عليهم أثناء تسوية المطالبات.

قطاع التأمين

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «الوثبة الوطنية للتأمين»، بسام جلميران، إن «قطاع التأمين سيشهد خلال عام 2017 تغيرات عدة، خصوصاً مع اكتمال تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي في دبي، فضلاً عن إصدار الوثيقة الموحدة الجديدة للتأمين على المركبات»، لافتاً إلى أن «أداء السوق سيعتمد أيضاً على النتائج التي ستسجلها شركات التأمين في القطاع الصحي خلال عام 2017، وأيضاً كيفية تفاعل الشركات مع الحدود الدنيا والعليا في الوثيقة الجديدة».

وبين جلميران أن «التوجه العام المتوقع هو ارتفاع متوسط أسعار التأمين، خصوصاً في قطاع السيارات»، موضحاً أن «شركات التأمين العاملة في السوق المحلية ستجد نفسها أمام متغيرات جديدة تتعامل معها خلال العام الجديد»، ولفت إلى أهمية «توافر الخبرات اللازمة للتعامل مع هذه التغيرات».

مجموعة تحديات

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يو آي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، إنه «خلال عامي 2015 و2016، شهد قطاع التأمين مجموعة من التحديات التي ظهرت جراء نقاط ضعف لدى الشركات نفسها، وهو ما دفع بالجهات الرقابية لإصدار مجموعة من الأنظمة والتعليمات لتصحيح مسار السوق»، مشيراً إلى أن «قطاع التأمين، خلال عام 2017، سيسعى للتكيف مع هذه التعليمات والقرارات الجديدة».

وأوضح قبان أن «أقساط التأمين من المتوقع لها أن ترتفع بمعدلات أكبر مقارنة بعام 2016، مع تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي في دبي، ودخول عدد كبير من المستفيدين إلى النظام»، مضيفاً أنه «في المقابل، فإن متوسط أسعار التأمين سيرتفع، خصوصاً مع تطبيق التعريفات الجديدة لتأمين المركبات».

وأشار إلى أن «شركات التأمين مطالبة بتنويع محافظها الاستثمارية واستثمار بعض أقساطها في قطاعات تدعم هوامش الربح لديها، إذ إن استثماراتها تزيد على 45 مليار درهم»، مشيراً إلى أن «النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، سينعكس إيجاباً على أداء ونمو قطاع التأمين».

وبين أن هيئة التأمين أصدرت التعليمات المالية بخصوص توزيع وتخصيص الموجودات (الاستثمارات) المسموح القيام بها من قبل شركات التأمين في مختلف القطاعات، وبدأت الشركات العمل لكي توفق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة.

التعريفات الجديدة

في السياق ذاته، قال مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة «البحيرة الوطنية» للتأمين، محمد خلف، إن «التعريفات الجديدة لأسعار التأمين على المركبات، الذي يعد مع التأمين الصحي أكبر قطاعين في السوق، ستسهم في رفع حجم الأقساط محلياً»، لافتاً إلى أن «السوق ستشهد خلال عام 2017 ارتفاعاً في متوسط الأسعار».

ولفت خلف إلى أنه «خلال عام 2017، نتوقع أن تتراجع المنافسة بين الشركات على الأسعار، وتنحصر في تقديم الخدمات بالدرجة الأولى»، مشيراً إلى أن «زيادة الأسعار ستنعكس على تحسن الهوامش الربحية لدى شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، وبالتالي تحسن نتائجها المالية».

وأوضح أن «تعيين خبراء اكتورايين بخصوص التسعير والالتزام بسياسات عدم حرق الأسعار، فضلاً عن مراقبة الهيئة لسوق التأمين، سينعكسان إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين لدى تسوية المطالبات التأمينية»، مشيراً إلى أن «قطاع التأمين سيواصل تسجيل معدلات نمو أعلى خلال عام 2017».