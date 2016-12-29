مسؤولون: نمو إيجابي متوقع لصناعة المعارض المحلية العام المقبل

أفاد مسؤولو شركات لتنظيم المعارض والفعاليات بأن صناعة المعارض في دبي والدولة من المنتظر أن تشهد معدلات نمو إيجابية خلال عام 2017، وفقاً للمؤشرات السوقية الحالية وإقبال شركات على حجز مساحات لفعاليات عدة تقام العام المقبل.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن نمو إقبال الشركات العالمية على المشاركة في المعارض المحلية، يرجع بشكل رئيس لرغبة تلك الشركات في الاستفادة من الفرص السوقية بالدولة، لكونها بمثابة مركز إقليمي للتجارة، إضافة إلى محاولة الوجود قبل موعد إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي».

قطاع المعارض

نمو منطقي قال مدير معرض «واحة السجاد»، عبدالرحمن عيسى، إن «النمو المتوقع، خلال عام 2017، في قطاع المعارض بدبي والدولة، يعد منطقياً في مسيرة تطور صناعة المعارض، لكونها وجهة مفضلة للعديد من الشركات العالمية». وأضاف أن «مؤشرات النمو ظهرت بشكل واضح عبر معرض (واحة السجاد)، الذي سجل نمواً في مشاركات العارضين بدورته الجديدة، وذلك مع ارتفاع عدد الشركات المشاركة بنسبة تتجاوز 20% مقارنة بالدورة الماضية».

وتفصيلاً، قال رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي الرئيس التنفيذي لشركة «الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات»، داود الشيزواي، إن «قطاع المعارض في دبي والدولة من المنتظر أن يسجل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2017، وذلك استكمالاً لمسيرة التطور والنمو التي يشهدها القطاع».

وأضاف أنه «وفقاً للمؤشرات السوقية الحالية، فهناك إقبال من الشركات العالمية العارضة في مختلف القطاعات للمشاركة في المعارض المحلية المقبلة للاستفادة من الفرص السوقية بالدولة، أو لعقد شراكات وافتتاح مقار تسهم في نفاذها لأسواق المنطقة».

وأشار الشيزاوي إلى أن «نمو الاقتصاد المحلي ينعكس إيجاباً على صناعة المعارض، التي أصبحت قطاعاً حيوياً جاذباً للمؤسسات العالمية الاقتصادية، خصوصاً مع رغبة تلك المؤسسات للاستفادة من الوجود بالأسواق المحلية قبل إقامة فعاليات معرض (إكسبو 2020 دبي)، للاستفادة من الفرص الناجمة عن إقامة المعرض».

المؤسسات العالمية

بدوره، قال رئيس شركة «إندكس القابضة»، الدكتور عبدالسلام المدني، إن «قطاع المعارض المحلية تزداد جاذبيته، وهناك إقبال من المشاركين على الحضور مجدداً إلى دبي والإمارات لحضور الدورات الجديدة للمعارض التي تقام سنوياً». وأشار إلى أن «نسبة النمو التي سجلتها صناعة المعارض المحلية خلال عام 2016 تقدر بنحو 20% مقارنة بعام 2015، فيما من المتوقع وفقاً للمؤشرات السوقية أن تصل نسب النمو لنحو 25% خلال عام 2017».

وتابع المدني: «كلما اقترب موعد إقامة معرض (إكسبو 2020 دبي) تزداد مشاركة العارضين من مختلف الدول في المعارض المقامة بالدولة، إضافة إلى أن معدلات النمو بالاقتصاد المحلي تجتذب العديد من الشركات الدولية للبحث عن فرص سوقية بالدولة، والاستفادة من مركزها الإقليمي في التوسع بالأسواق العربية أو الآسيوية المحيطة».

مؤشرات النمو

من جهته، اعتبر المدير العام في شركة «الفجر للمعلومات» المتخصصة في تنظيم المعارض والفعاليات، ساتيش كانا، أن «قطاع المعارض المحلية مهيأ لتسجيل معدلات نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة، وأن مؤشرات النمو ستظهر بشكل ملحوظ خلال عام 2017، وذلك مع رصد إقبال عدد كبير من الشركات العالمية على تأكيد مشاركتها في فعاليات ومعارض تقام خلال العام بقطاعات اقتصادية مختلفة، للاستفادة من الفرص السوقية بالدولة».

وبين أن «الإمارات تعد بمثابة مركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، ما يسهم في زيادة استقطاب العديد من الشركات الدولية للمعارض المتخصصة لاستطلاع فرص النفاذ للأسواق المحلية والخليجية»، لافتاً إلى أن «اقتراب موعد إقامة معرض (إكسبو 2020 دبي) ينعكس إيجاباً على الأسواق المحلية، ويزيد من جاذبية الشركات الدولية للمشاركة في المعارض».