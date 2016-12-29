«طيران الإمارات»: 250 ألف راكب متوقع في أول 3 أيام من 2017

توقعت شركة «طيران الإمارات» أن تسجل رحلاتها إلى دبي والمغادرة منها، نسب إشغال عالية، بداية العام الجديد، مع عودة المسافرين بعد قضاء إجازاتهم وعطلاتهم في الخارج.

وأكدت الشركة في بيان لها أمس، أن بيانات الحجوزات تشير إلى أن (المبنى 3) المخصص لرحلات «طيران الإمارات» في مطار دبي الدولي، يتوقع أن يستقبل نحو 250 ألف راكب من ركاب «طيران الإمارات» خلال الأيام الثلاثة الأولى من 2017.

وتوقعت الشركة أن يسجل يوم الإثنين المقبل، ذروة الحركة، إذ تقدر أعداد الركاب الذين سيستخدمون (المبنى 3) بما يزيد على 87 ألف راكب، لافتة إلى أنها عززت فريق العاملين في المطار خلال الفترة المذكورة، لتسهيل إجراءات ركابها وتوفير تجربة سفر مريحة لهم.

ونصحت الشركة، المسافرين، بضرورة الوصول والوجود في المطار قبل ثلاث ساعات من موعد إقلاع الرحلة، وأن يضعوا في اعتبارهم ازدحام حركة السير على الطرق المؤدية إلى المطار خلال موسم العطلات، موضحة أن إنهاء إجراءات السفر متاح لجميع الركاب قبل ست ساعات من موعد إقلاع الرحلة.

ولفتت إلى أنه يمكن للمسافرين أيضاً إنهاء إجراءات سفرهم وتسليم حقائبهم عبر واحد من 16 كاونتراً في مواقف السيارات التابعة لـ(المبنى 3) قبل 24 إلى ست ساعات من موعد السفر، ما يخفف الازدحام في المبنى خلال الأيام المقبلة.

وخصصت «طيران الإمارات» 20 كاونتراً لركاب الدرجة السياحية في (المنطقة 2) بـ(المبنى 3) لإنهاء إجراءات سفر العائلات، حيث يحظى أفرادها بأولوية الصعود إلى الطائرات.

ونوهت بأنه بعد إنهاء إجراءات السفر، يستطيع مواطنو دولة الإمارات والمقيمون، البالغون 18 عاماً فأكثر، استخدام الهوية الوطنية على البوابات الإلكترونية في المبنى 3، ما يسهل إجراءات الجوازات للمسافرين، أما العائلات التي تضم أفراداً أقل من 18 عاماً، فينبغي عليهم ختم الجوازات على كاونترات الهجرة.

وركزت على أن المسافرين الذين ينهون إجراءاتهم عبر الإنترنت يحتاجون إلى تسليم حقائبهم على الكاونترات المخصصة لذلك قبل موعد إقلاع الرحلة بساعتين، أمّا المتعاملون الذين لديهم بطاقة إلكترونية للصعود إلى الطائرة ولديهم أمتعة يدوية فقط، فيمكنهم التوجه مباشرةً إلى كاونترات مراقبة الجوازات والفحص الأمني.