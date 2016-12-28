خبراء ومسؤولون ومستثمرون يستشرفون 2017 ويتوقعون:

رصدت صحيفة "الامارات اليوم" في تحقيق مطول أراء وتحليلات خبراء ومسؤولون ومستثمرون لأهم التوقعات المالية والاقتصادية لعام 2017، من بيها استمرار دورة التصحيح السعري في القطاع العقاري وانخفاض أسعار الغرف الفندقية. وارتفاع أعداد السائحين القادمين إلى الدولة. مع أداء افضل لللبنوك المحلية من 2016. اضافة الى نمو إيجابي لصناعة المعارض بنسب تصل إلى 25%. وارتفاع أسعار وثائق التأمين وزيادة حجم الأقساط..

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توقعات بنمو أعداد الزوّار وانخفاض أسعار الغرف الفندقية خلال 2017

عقاريون يتوقعون استمرار دورة التصحيح السعري في القطاع العقاري خلال 2017

مسؤولون: نمو إيجابي متوقع لصناعة المعارض المحلية العام المقبل

مديرون: ارتفاع أسعار التأمين وزيادة حجم الأقساط في 2017