تكرير تمنح عقوداً رئيسية لمشروعها لإنتاج الازولين

أعلنت اليوم شركة أبو ظبي لتكرير النفط (تكرير) – إحدى شركات مجموعة أدنوك-عن منح عقدين هامين لمشروعها الخاص بإنتاج الجازولين (وقود السيارات) والعطريات.

حيث يهدف هذا المشروع لزيادة قدرات شركة تكرير في إنتاج وقود السيارات.

يأتي هذا القرار تماشيا مع استراتيجية أدنوك للتطور والنمو، حيث تخطط شركة تكرير إلى رفع انتاجها من وقود السيارات إلى 9.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2022 في إطار تلبية احتياجات إمارة أبوظبي من وقود السيارات والعطريات بإضافة 4.2 مليون طن سنوياً من وقود السيارات و1.6 مليون طن سنوياً من العطريات.

وتم ارساء عقد التصاميم الهندسية الأولية إلى شركة اميك الدولية المحدودة في ردينغ في المملكة المتحدة. إلى ذلك، أعلنت شركة تكرير عن منح عقد تراخيص تقنيات المشروع لشركة آكسنس فرنسا.

وقال مدير دائرة التكرير والبتروكيماويات في شركة أدنوك، عبد العزيز الهاجري، "هدفنا هو إطلاق الإمكانات الكاملة لتعزيز قيمة أصول الشركة من خلال مشروع الجازولين والعطريات والذي سيمكننا من تلبية الاحتياجات المتزايدة في سوق المنتجات المكررة، وكذلك تعزيز قيمة كل برميل يتم إنتاجه".

وجاءت عقود التصاميم الهندسية الأولية وتراخيص تقنيات المشروع بعد تعيين شركة جاكوبس للهندسة في شهر يونيو من هذا العام لتقديم خدمات استشارية لإدارة المشروع في مرحلة التصاميم الأولية .

ومن المقرر ان ينتهي العمل في عقد التصاميم الهندسية الأولية في يناير 2018، ويلي ذلك مرحلة طرح عطاءات المشروع لمرحلة الهندسة والتوريد والإنشاء، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ والتي من المخطط إتمامها في أربع سنوات.



ويتكون هذا المجمع من وحدات معالجة متعددة مثل وحدات المعالجة بالهيدروجين للنفثا الخفيفة والثقيلة، ووحدة الاسمرة للنفثا الخفيفة، ووحدتي تهذيب النفثا الثقيلة، ووحدة استخراج العطريات ووحدات أخرى لإنتاج البارازيلين والبنزين.



وبموجب استراتيجية ادنوك الجديدة وخطتها التنفيذية للسنوات الخمس المقبلة والتي اعتمدها المجلس الاعلى للبترول في نوفمبر الماضي تركز أدنوك على تعزيز القيمة والأداء في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات للاستفادة من الطلب المتنامي على المنتجات ذات القيمة الإضافية، من خلال الاستثمارات الاستراتيجية ذات الجدوى الاقتصادية لتعزيز دور أدنوك كمساهم أساسي في تحقيق أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي المستقبلي في دولة الإمارات.