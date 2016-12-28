أسعار الوقود لشهر يناير

تشهد أسعار الجازولين بمشتقاته الـ3 زيادة 11 فلساً ابتداء من الاحد المقبل الموافق أول يناير 2017 مقارنة بأسعار شهر ديسمبر الجاري فيما يرتفع أيضا سعر وقود الديزل بحدود 13 فلسا.

وتفصيلا أعلنت وزارة الطاقة الأسعار الجديدة للوقود المزمع تطبيقها ابتداء من يوم الاحد المقبل الموافق الأول من يناير 2017 على النحو التالي جازولين ( سوبر – 98 ) 1.91 درهم، مقابل 1.80 درهم في ديسمبر الجاري بارتفاع قدره 11 فلسا ونموا موجبا نسبته 6.1 % تقريبا.

أما جازولين ( خصوصي 95 ) فسجل 1.80 درهم مقارنة مع 1.69 درهم الشهر بزيادة 11 فلسا تعادل نسبة 6.5 % .

وبدوره ارتفع جازولين "إي بلس 91" إلى 1.73 درهم مقابل 1.62 درهم الشهر الجاري بزيادة 11 فلسا تعادل 6.8 %

أما وقود الديزل فشهد زيادة أيضا بقيمة 13 فلسا تعادل نسبة 7.2 % لليتر مسجلا 1.94 درهما مقارنة مع 1.81 درهما خلال ديسمبر.

وكانت لجنة متابعة أسعار الوقود، برئاسة وكيل وزارة الطاقة الدكتور مطر حامد النيادي عقدت اجتماعها الدوري اليوم في مقر وزارة الطاقة حيث تم إعلان الأسعار الجديدة بناء على متوسط الأسعار العالمية للجازولين والديزل خلال شهر ديسمبر الجاري وإضافة مبلغ الكلفة التشغيلية على سعر كل ليتر.

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

بنزين 98: 1.91 درهم.

بنزين 95: 1.80 درهم.

بنزين بلس: 1.73 درهم.

وقود الديزل 1.94 درهم.