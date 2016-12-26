«اقتصادية دبي» تدعو تجاراً في «العوير» إلى الالتزام بملصقات واضحة للأسعار

دعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تجار «سوق العوير» بدبي، إلى الالتزام بوضع ملصقات الأسعار بصورة واضحة على أصناف الخضراوات والفواكه، محذرة من أن «مخالفة التعليمات، أوعدم الالتزام بوضع ملصقات الأسعار، ووضع لافتات قديمة ومطموسة، قد يعرّضهم للمخالفة».

وأكدت الدائرة، خلال جولة تفقدية نفذتها في السوق أمس، أنها «تعتزم تنفيذ مزيد من الجولات الرقابية والتوعوية، للتواصل مع التجار، وزيادة مستوى الوعي والمعرفة بقواعد حقوق المستهلك في الأسواق، والتأكد من الالتزام بوضع ملصقات الأسعار على السلع».

وضع الملصقات

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أحمد العوضي، إن «الدائرة دعت تجاراً في سوق العوير بدبي، إلى الالتزام بوضع ملصقات الأسعار بصورة واضحة على أصناف الخضراوات والفواكه»، لافتاً إلى أنه «جرى التنبيه على التجار بأن مخالفة تعليمات الدائرة، أو عدم الالتزام بوضع ملصقات الأسعار، ووضع لافتات قديمة ومطموسة على الأصناف المختلفة، قد يعرّضهم للمخالفة والتغريم».

وأضاف أن «الجولة التفقدية رصدت توافر أصناف الخضراوات والفواكه، وركزت على التوعية بأهمية التزام تجار السوق بعرض أسعار الخضراوات والفواكه»، مشيراً إلى أن «الدائرة تعتزم تنفيذ مزيد من حملات التوعية والتفتيش، للتأكد من التزام التجار بوضع ملصقات الأسعار».

شكاوى وأسعار

وذكر أن «الجولة ركزت أيضاً على التأكد من وجود رقم الهاتف الخاص بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك في الدائرة، بشكل واضح وبارز للمستهلكين»، مؤكداً أنه «جرى التواصل مع المستهلكين في الأسواق، لتلقي ملاحظاتهم وشكواهم من أي جوانب عند التعامل مع التجار».

وأوضح العوضي أنه «جرى توجيه بعض التجار، لتشجيعهم على مزيد من الالتزام بتعليمات الدائرة»، مؤكداً أنه «ستتم زيارة السوق بشكل مستمر، وفي حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى لدى المستهلكين، فإنه يمكنهم الاتصال على الرقم 600545555 لتسجيلها رسمياً».

ودعا العوضي، المستهلكين، إلى إبلاغ مركز الاتصال بالدائرة، أو من خلال أي من وسائل التواصل عن أي مخالفات يتم رصدها في السوق، والإبلاغ عن أي زيادات سعرية بمختلف الأصناف والمنتجات.

واعتبر العوضي الأسعار مستقرة، ولا يوجد أي ارتفاع ملحوظ فيها، مشدداً على أن «السوق مراقبة بطريقة جيدة سعياً لتوفير حماية المستهلكين من أي استغلال، والارتقاء بمستوى رضا المستهلكين في دبي».

تطوّر السوق

من جانبه، قال مدير أول توعية الأعمال في الدائرة، عبداللطيف المرزوقي، إن «سوق العوير في دبي تعد مركزاً رئيساً لتوفير الخضراوات والفواكه في الإمارة، وأن السوق شهدت تطوراً مستمراً لرفع مستوى رضا المستهلكين».

وأضاف أن «الدائرة تعمل على زيادة مستوى وعي التجار بالقوانين التجارية في دبي، وبحقوق المستهلكين وأهميتها لإيجاد سوق متوازنة تحفظ حقوق المستهلكين والتجار معاً».

وأشار المرزوقي إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» أطلق مبادرة «صوت التجار»، التي تركز على اللقاء المباشر بأصحاب الأعمال في عدد من أسواق الإمارة.

وأضاف أن «القسم ينفذ زيارات للتجار في مقار أعمالهم، لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتمكينهم بالممارسات التجارية السليمة المتوافقة مع القوانين التجارية المعمول بها في الإمارة»، موضحاً أن «الهدف الأساسي للمبادرة هو توفير الحماية للقطاع التجاري، الذي يعدّ العصب الرئيس في اقتصاد الإمارة».