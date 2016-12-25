"الطيران المدني في الشارقة" تطلق حملة "احذر.. تسلم"

أطلقت دائرة الطيران المدني في الشارقة بالتعاون مع هيئة مطار الشارقة الدولي حملة السلامة بعنوان "احذر .. تسلم" لتعزيز ممارسات السلامة في مجال الطيران وتطبيقها في الدائرة وفق المعايير والمقاييس العالمية.

يشارك في الحملة - التي تستمر ستة أيام - شركة الشارقة لخدمات الطيران وألفا لخدمات الطيران وشركة الشارقة لخدمات الملاحة الجوية " ساسكو" بجانب أقسام السلامة والإطفاء والهندسة التابعين لمطار الشارقة الدولي وإنوفا لإدارة المرافق وشركة العربية للطيران.

تهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة موظفي الدائرة والمطار والموظفين التابعين للشركات المساندة لها، بممارسات السلامة في مجال الطيران بجانب تحقيق بيئة عمل صحية إضافة إلى تحقيق تكامل جميع العمليات التشغيلية في مطار الشارقة الدولي.

وتشارك الدائرة بهذه الحملة في مسابقة " جائزة الشارقة للإتصال الحكومي " ضمن " فئة أفضل حملة " كونها حملة مهمة وتترتب عليها نتائج إيجابية مستقبلا.

وأكد الشيخ خالد عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني أهمية الحملة التي تعتبر عنصرا أساسيا ومهما لتعزيز وترسيخ ثقافة السلامة لدى موظفي الدائرة والمطار وشركاء المطار حيث ستعمل الدائرة على تكثيف مثل هذه الحملات التوعوية وبرامج التدريب لجميع المستويات وبمختلف اللغات.