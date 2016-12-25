952 مليار درهم قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في 9 أشهر

أفادت دائرة جمارك دبي بأن قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 (يناير إلى سبتمبر) بلغت نحو 952 مليار درهم، إذ سجلت الصادرات نمواً بنسبة 9% لتصل قيمتها إلى 109 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة الواردات 594 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 249 مليار درهم.

تقنية ذكية دعم التوجُه نحو تحوّل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، نمو التجارة الخارجية بأجهزة التقنية الذكية، إذ تقدمت الهواتف، البضائع، بقيمة تجارة بلغت 124 ملياراً، يليها أجهزة الكمبيوتر بقيمة 30 مليار درهم. وبلغت قيمة التجارة الخارجية بالذهب 116 مليار درهم، وبالألماس 73 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة بالمجوهرات 46 مليار درهم، وبالسيارات 44 مليار درهم.

وأضافت في بيان لها أمس، بأن دبي حققت نمواً بنسبة 11% في كمية البضائع بتجارتها الخارجية غير النفطية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، ليصل وزنها إلى 70.82 مليون طن، لافتة إلى أن كمية الواردات سجلت نمواً بنسبة 12% ليصل وزنها إلى 46.81 مليون طن، فيما سجلت كمية الصادرات نمواً بنسبة 8% ليصل وزنها إلى 11.84 مليون طن، وارتفعت كمية بضائع إعادة التصدير بنسبة 10.5% ليصل وزنها 12.17 مليون طن.

تحديثات وإنجازات

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن دبي تثبت من جديد، قدرتها الفائقة على تحويل التحديات إلى إنجازات، فقد تمكنت الإمارة من احتواء تأثير التقلبات التي يشهدها الاقتصاد الدولي، وما لها من انعكاسات سلبية على مستويات التجارة العالمية، لتسجل تجارة دبي الخارجية غير النفطية، إنجازاً جديداً يؤكد قدرة دولة الإمارات على تحقيق مزيد من التنوع في بنية الاقتصاد الوطني، بفعل تطور البنية التحتية للدولة عموماً، وإمارة دبي خصوصاً، ما يمكنها من جذب مزيد من التجارة العالمية، عبر ما تقدمه للتجار والمستثمرين من تسهيلات وخدمات تجارية وجمركية ذكية، تمكنهم من تعزيز العائد المالي لعملياتهم التجارية.

وأضاف بن سليم أن قطاع التجارة الخارجية يتقدم بثبات نحو تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات، وفي مقدمتها «رؤية الإمارات 2021» و«خطة دبي 2021»، مؤكداً العمل على تعزيز دور دبي، باعتبارها مركزاً إقليمياً ودولياً للتجارة العالمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة بالتقدم إلى المركز الأول عالمياً في المجالات كافة.

خدمات متكاملة

بدوره، قال مدير «جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، إن جهود الدائرة لتطوير التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية المقدمة للمتعاملين، تكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الحالية، مع استكمال الاستعداد لاستضافة دولة الإمارات معرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أن «جمارك دبي» تعمل على تطوير حزمة متكاملة من الخدمات الجديدة للمشاركين في هذا الحدث العالمي، وفي مقدمتها قناة ذكية للتخليص الجمركي، مخصصة للتعامل مع الشحنات والبضائع الواردة للمعرض، تتضمن مزايا وتسهيلات جمركية للعارضين.

وتابع: «لدينا برنامج مكثف لتطوير الخدمات والتطبيقات الذكية خلال المرحلة المقبلة»، لافتاً إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات، سيربط الدولة تجارياً وجمركياً بدول العالم، ما يمكّن الشركات في الدولة من الحصول على امتيازات وتسهيلات في الدول التي سيتم توقيع اتفاقات اعتراف متبادل معها، وبالتالي الحصول على ميزة تنافسية في النفاذ إلى الأسواق الخارجية دون عقبات.

ووفقاً لبيانات جمارك دبي، فقد تقدمت الصين إلى مركز الشريك التجاري الأول لدبي، بقيمة تجارة بلغت نحو 120.8 مليار درهم