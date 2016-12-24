الإمارات اليوم

968804 الف مستثمر في "سوق أبوظبي للأوراق المالية" نهاية نوفمبر

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الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي

بلغ إجمالي عدد أرقام المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية  نحو 961804 رقم  مع نهاية شهر نوفمبر الماضي  منها 3550  رقم مستثمر صدرت  خلال الشهور الاحدى الأولى من العام 2016 .

  وتوزعت الأرقام التي صدرت في الشهور الاحدى عشرة الأولى من العام الجاري بحسب الجنسية بواقع  1549 رقما للمستثمرين من الجنسية الإماراتية و227 رقما للمستثمرين الخليجيين  وبلغت أرقام المستثمرين من الجنسية العربية 782 رقماً , فيما وصل عدد الأرقام التي  صدرت بقية  لحملة الجنسيات الأخرى 992 رقما

وبحسب توزيع المستثمرين وفقا للفئة فقد بلغ عدد المؤسسات  المحلية والأجنبية التي حصلت على رقم مستثمر خلال الشهور الاحدى عشرة الأولى من العام 2016 نحو 462 مؤسسة  منها 389 مؤسسة أجنبية مما يرفع  إجمالي عدد المؤسسات الاستثمارية في السوق منذ تأسيسه إلى نحو7200 مؤسسة.

وقال  الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي إن عدد  المستثمرين في نمو  مستمر  مع تواصل  جاذبية الأسعار و انخفاض مكررات ربحيتها مقارنة مع أسواق المنطقة بشكل عام .مضيفاً أن استراتيجية عمل السوق تشمل استقطاب المزيد من السيولة المؤسسية وهي السيولة التي تساهم في زيادة عمق التعاملات بما يُحقق التوازن في توليفة الاستثمار بين الأفراد والمؤسسات.  

وأشار إلى انه وفي اطار الجهود  التي تبذل لتطوير عمل السوق زيادة عمق تداولاته  نسعى باستمرار لتنويع الأدوات الاستثمارية، والارتقاء بآليات عمل السوق وتعزيز كفاءتها إلى جانب  استقطاب الاستثمار المؤسسي وهو المحور الذي يحظى بأهمية كبيرة  في أجندة عملنا.  

وقال إننا نعمل في ذات الوقت على تنشيط سوق السندات والصكوك وذلك من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات  وحثها على إدراج سنداتها، ضمن منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما نحرص على تنظيم حملات الترويج الخارجية وذلك بهدف  التعريف بالفرص الاستثمارية  المتوفرة في السوق  وجذب  المزيد من  الاستثمارات المؤسسية الأجنبية .‎

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