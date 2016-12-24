968804 الف مستثمر في "سوق أبوظبي للأوراق المالية" نهاية نوفمبر

بلغ إجمالي عدد أرقام المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 961804 رقم مع نهاية شهر نوفمبر الماضي منها 3550 رقم مستثمر صدرت خلال الشهور الاحدى الأولى من العام 2016 .

وتوزعت الأرقام التي صدرت في الشهور الاحدى عشرة الأولى من العام الجاري بحسب الجنسية بواقع 1549 رقما للمستثمرين من الجنسية الإماراتية و227 رقما للمستثمرين الخليجيين وبلغت أرقام المستثمرين من الجنسية العربية 782 رقماً , فيما وصل عدد الأرقام التي صدرت بقية لحملة الجنسيات الأخرى 992 رقما

وبحسب توزيع المستثمرين وفقا للفئة فقد بلغ عدد المؤسسات المحلية والأجنبية التي حصلت على رقم مستثمر خلال الشهور الاحدى عشرة الأولى من العام 2016 نحو 462 مؤسسة منها 389 مؤسسة أجنبية مما يرفع إجمالي عدد المؤسسات الاستثمارية في السوق منذ تأسيسه إلى نحو7200 مؤسسة.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي إن عدد المستثمرين في نمو مستمر مع تواصل جاذبية الأسعار و انخفاض مكررات ربحيتها مقارنة مع أسواق المنطقة بشكل عام .مضيفاً أن استراتيجية عمل السوق تشمل استقطاب المزيد من السيولة المؤسسية وهي السيولة التي تساهم في زيادة عمق التعاملات بما يُحقق التوازن في توليفة الاستثمار بين الأفراد والمؤسسات.

وأشار إلى انه وفي اطار الجهود التي تبذل لتطوير عمل السوق زيادة عمق تداولاته نسعى باستمرار لتنويع الأدوات الاستثمارية، والارتقاء بآليات عمل السوق وتعزيز كفاءتها إلى جانب استقطاب الاستثمار المؤسسي وهو المحور الذي يحظى بأهمية كبيرة في أجندة عملنا.

وقال إننا نعمل في ذات الوقت على تنشيط سوق السندات والصكوك وذلك من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات وحثها على إدراج سنداتها، ضمن منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما نحرص على تنظيم حملات الترويج الخارجية وذلك بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق وجذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية الأجنبية .‎