952 مليار درهم قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في 9 أشهر

عززت دبي دورها الرائد في حركة التجارة الإقليمية والعالمية بمواكبة تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة "الإمارات ما بعد النفط" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتعزيز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني .

فقد حققت دبي في الأشهر التسعة من يناير إلى سبتمبر من عام 2016 نموا بنسبة 11 بالمائة في كمية البضائع بتجارتها الخارجية غير النفطية مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015 ليصل وزنها إلى 70.82 مليون طن .

وسجلت كمية الواردات نموا بنسبة 12 بالمائة ليصل وزنها إلى 46.81 مليون طن وسجلت كمية الصادرات نموا بنسبة 8 بالمائة ليصل وزنها إلى 11.84 مليون طن وارتفعت كمية بضائع إعادة التصدير بنسبة 10.5 بالمائة ليصل وزنها 12.17 مليون طن .

ومع هذا النمو في الكميات بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 952 مليار درهم وسجلت الصادرات نموا بنسبة 9 بالمائة لتصل قيمتها إلى 109 مليارات درهم فيما بلغت قيمة الواردات 594 مليار درهم وقيمة إعادة التصدير 249 مليار درهم وذلك وفق أحدث إحصائيات جمارك دبي.

و قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سلطان أحمد بن سليم : "من جديد تثبت دبي قدرتها الفائقة على تحويل التحديات إلى إنجازات فقد تمكنت الإمارة من احتواء تأثير التقلبات التي يشهدها الاقتصاد الدولي وما لها من انعكاسات سلبية على مستويات التجارة العالمية لتسجل تجارة دبي الخارجية غير النفطية إنجازا جديدا يؤكد قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق المزيد من التنوع في بنية الاقتصاد الوطني بفعل تطور البنية التحتية للدولة عموما و إمارة دبي على وجه الخصوص ما يمكنها من جذب المزيد من التجارة العالمية عبر ما تقدمه للتجار والمستثمرين من تسهيلات وخدمات تجارية وجمركية ذكية تمكنهم من تعزيز العائد المالي لعملياتهم التجارية نتيجة لاختيارهم دبي مقصدا وممرا لتجارتهم واستثماراتهم".

و أكد أن قطاع التجارة الخارجية يتقدم بثبات نحو تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات وفي مقدمتها رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 لافتا إلى عملهم على تعزيز دور دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة بالتقدم إلى المركز رقم 1 عالميا في جميع المجالات من خلال الابداع والابتكار والعمل على تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية للارتقاء بمستوى الخدمات التجارية والجمركية المقدمة للمتعاملين بهدف إسعادهم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التطوير الشامل لدولتنا على طريق الانتقال إلى اقتصاد المعرفة.

وقال مدير جمارك دبي أحمد محبوب مصبح إن جهود جمارك دبي لتطوير التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية المقدمة للمتعاملين تكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الحالية مع استكمال الاستعداد لاستضافة دولة الإمارات معرض إكسبو 2020 في دبي ولذلك تعمل الدائرة على تطوير حزمة متكاملة من الخدمات الجديدة للمشاركين في هذا الحدث العالمي وفي مقدمتها قناة ذكية للتخليص الجمركي مخصصة للتعامل مع الشحنات والبضائع الواردة للمعرض تتضمن الكثير من المزايا والتسهيلات الجمركية المقدمة للعارضين..مشيرا إلى برنامج مكثف تم إعداده لتطوير الخدمات والتطبيقات الذكية خلال المرحلة المقبلة تضاف إلى الخدمات الرائدة التي قامت الدائرة بتطويرها مؤخرا .

ولفت إلى أن الدائرة أطلقت كذلك تطبيقا ذكيا متميزا لاختصار الوقت والجهد في إنجاز المعاملات الجمركية من خلال منصة "مساحة العمل الذكية" التي تمكن المتعاملين من تسهيل عملية إنجاز البيان الجمركي وتسريعها عبر اختصار الوقت اللازم للإنجاز إلى ما يتراوح بين 4 و 5 دقائق فقط بما يوفر 1.4 مليون ساعة عمل سنويا على المتعاملين وذلك في اطار جهودها لإسعاد العملاء والموظفين والموردين والمجتمع بصفة عامة .

وأوضح أن الدائرة حصلت في العام 2016 على المركز الأول في مؤشر السعادة الذكي عن الخدمات على مستوى دوائر حكومة دبي بنسبة 95 بالمائة وفقا لنظام قياس مؤشر السعادة الذي أطلقه مكتب مدينة دبي الذكية وجائزة الجهة الحكومية المتوسطة المتميزة في الدورة التاسعة عشرة لجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2015 -2016 بالإضافة إلى 4 جوائز أخرى في هذه الدورة من ضمنها جائزة الفكرة المبدعة.

وقد دعم التوجه نحو تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالميا نمو التجارة الخارجية للإمارة بأجهزة تقنية المعلومات الذكية فقد تقدمت الهواتف كافة البضائع في تجارة دبي الخارجية في الأشهر التسعة من يناير إلى سبتمبر من العام 2016 حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف 124 مليارا فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية بأجهزة الكمبيوتر 30 مليار درهم وعززت دبي موقعها العالمي في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وبلغت قيمة التجارة الخارجية بالذهب 116 مليار درهم وبالألماس 73 مليار درهم .

فيما بلغت قيمة التجارة بالمجوهرات 46 مليار درهم وقيمة تجارة دبي الخارجية بالسيارات في الأشهر التسعة نفسها نحو 44 مليار درهم وقيمة التجارة الخارجية بالزيوت النفطية 30 مليار درهم.

وتقدمت الصين إلى مركز الشريك التجاري الأول لدبي وبلغت قيمة تجارة الإمارة معها في الأشهر التسعة نحو 120.8 مليار درهم وجاءت الهند في مركز الشريك التجاري الثاني لدبي بقيمة 70.4 مليار درهم تلتها الولايات المتحدة الأمريكية في مركز الشريك التجاري الثالث .

وقد سجلت تجارة دبي الخارجية معها في الأشهر التسعة من يناير إلى سبتمبر من العام 2016 نموا بنسبة 6 بالمائة لتصل قيمتها إلى 64 مليار درهم وحافظت المملكة العربية السعودية على موقع الشريك التجاري الأول لدبي خليجيا وعربيا والرابع على مستوى العالم بقيمة 39.4 مليار درهم .

فيما جاءت سويسرا في مركز الشريك التجاري الخامس لدبي حيث قفزت تجارة دبي الخارجية معها في الأشهر التسعة لتسجل نموا بنسبة 64 بالمائة وبلغت قيمتها 36 مليار درهم.