مسؤولون: أسعار حديد التسليح بدبي تتراجع بنسب حتى 5.3%

أفاد مسؤولو شركات في قطاع المقاولات والإنشاءات بأن أسعار حديد التسليح سجلت انخفاضاً، بنسب راوحت بين 3.6 و5.2%، خلال اليومين الماضيين في أسواق مواد البناء بدبي، بعد أن سجلت ارتفاعات تدريجية، منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن أسعار الحديد تراجعت من سعر 1900 درهم للطن، إلى ما يراوح بين 1800 و1830 درهماً للطن، خلال اليومين الماضيين، تأثراً بهدوء الطلب عالمياً وإقليمياً، قبيل نهاية العام، لافتين إلى أن الأسواق شهدت، أخيراً، طرح مناقصات عدة، لمشروعات في قطاعات الضيافة والإسكان الفاخر في دبي، ما سيسهم في تنشيط القطاع بشكل كبير، خلال العام المقبل.

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «العروبة للمقاولات»، المهندس أحمد عبدالباقي المصري، إن «سعر حديد التسليح انخفض، خلال اليومين الماضيين، في دبي من سعر 1900 درهم للطن إلى نحو 1830 درهماً للطن، مع هدوء الطلب خلال تلك الفترة في الإمارة، وبدء موسم العطلات قبيل نهاية العام». وأضاف أن «أسعار حديد التسليح كانت قد سجلت ارتفاعات، منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، لترتفع من نحو 1500 درهم للطن بشكل تدريجي، لتصل إلى 1900 درهم بداية الشهر الجاري، تأثراً بارتفاع رسوم المواد الخام لإنتاج الحديد عالمياً، إضافة إلى ارتفاع الطلب بالأسواق الدولية والإقليمية».

وأشار المصري إلى أن «أسعار مواد البناء تختلف بين دبي وأبوظبي، مع اختلاف سياسات العرض والطلب، وبعض منافذ التوريد، إضافة إلى فروق كلفة النقل والشحن للمواد بين الإمارتين، ما يسهم في وجود اختلافات سعرية لبعض مواد البناء، في كلتا السوقين».

وأوضح أن «الفترة الأخيرة شهدت نمواً ملحوظاً، في طرح مناقصات مشروعات جديدة في قطاعي الضيافة والإسكان الفاخر في دبي، وبميزانيات تبلغ كلفتها بما يراوح بين 100 مليون و500 مليون درهم»، لافتاً إلى أن «تلك المشروعات بعد توقيع عقودها، والمنتظر خلال بداية الشهر المقبل، ستسهم بشكل كبير في تنشيط قطاع الإنشاءات والمقاولات في دبي، وبالتالي من المتوقع أن تشهد بعض مواد البناء ارتفاعات بنسب متباينة، جراء تنفيذ تلك المشروعات».

بدوره، قال المدير العام في شركة «أرابكو للمقاولات»، المهندس محمد عوف، إن «أسعار حديد التسليح سجلت تراجعاً، خلال اليومين الماضيين، في دبي من 1900 درهم إلى ما يراوح بين 1800 وحتى 1830 درهماً للطن، وبنسب تراجع تراوح بين 3.6 و5.2%، مع هدوء الطلب في أسواق دبي قبيل نهاية العام». وأضاف أن «تباين أسعار توريد الحديد في دبي يختلف وفقاً لمنافذ التوريد، والكميات التي يتم توريدها للشركات»، لافتاً إلى أن «الشركات تعول على العام المقبل لتنشيط الطلب، مع طرح عدد كبير من مناقصات مشروعات الضيافة والإسكان أخيراً في دبي، في إطار الاستعداد لفترة استضافة معرض (إكسبو 2020 دبي)».

وأشار عوف إلى أن «تباين الأسعار بين سوقي دبي وأبوظبي، في بعض مواد البناء، يعتمد على العرض والطلب، وحسب منافذ توريد تلك المواد».

من جهته، ذكر مدير شركة «الفجيرة للمقاولات»، المهندس محمد عطورة، أن «أسعار الحديد تراجعت إلى 1800 درهم، خلال اليومين الماضيين، مع هدوء الطلب خلال تلك الفترة في الأسواق العالمية المواكبة لاحتفالات أعياد الميلاد قبيل نهاية العام»، لافتاً إلى أنه «من الممكن أن تعاود الأسعار الارتفاع مجدداً بنسب محدودة، خلال العام المقبل، الذي يشهد تنفيذ عدد كبير من مشروعات الضيافة والإسكان في دبي».