أبرز 10 جنسيات تصدّرت فروع الشركات الأجنبية بأسواق الدولة

أفادت وزارة الاقتصاد، في بيانات إحصائية لها، بأن فروع الشركات البريطانية الجنسية، استحوذت على المركز الأول في قائمة فروع الشركات الأجنبية العاملة في الدولة، والتي تم رصدها خلال العام الماضي، لافتة إلى أن عدد فروع الشركات البريطانية بلغ 384 شركة.

وأشارت الوزارة إلى أن فروع الشركات الأجنبية التي تحمل جنسية الولايات المتحدة الأميركية جاءت في المركز الثاني، بعدد 305 شركات.

وأوضحت أن فروع الشركات، التي تحمل الجنسية الهندية، جاءت في المركز الثالث بعدد 172 شركة، ثم فرنسا بـ 122 شركة، تليها ألمانيا بعدد 110 شركات، وإيطاليا 96 شركة.

وأضافت أن فروع الشركات التي تحمل جنسية جزر «فيرجن» أو (العذراء البريطانية) بلغ عددها بالدولة 94 شركة خلال العام الماضي، فيما تساوى عدد الشركات السويسرية واليابانية بعدد 88 شركة لكل منهما.

وذكرت الوزارة أن جنسيات فروع الشركات الأجنبية التي تصدرت القائمة، تصنف من الدول الصناعية الكبرى، لافتة إلى أن نتائج الرصد كشفت متغيرات في فروع الشركات الأجنبية خلال العام الماضي، إذ شهدت الفروع التابعة لبعض الدول، تراجعاً مقارنة بعام 2014، فيما سجلت فروع شركات لجنسيات أخرى نمواً.

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