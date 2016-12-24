الإمارات الأولى عربياً في لائحة أكبر 100 مصرف عربي

حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً، في لائحة أكبر 100 مصرف عربي، بناء على الدراسة التحليلية التي أصدرها اتحاد المصارف العربية، استناداً إلى بيانات تلك المصارف.

وأعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أنه وفق هذه الدراسة، دخل 17 مصرفاً إماراتياً، ضمن أكبر 100 مصرف في العالم العربي.

وقال فتوح إن «موجودات المصارف الإماراتية ضمن قائمة أكبر 100 مصرف عربي، تشكل نحو 20.6% من مجمل موجودات أكبر 100 مصرف عربي، حيث تدير هذه المصارف موجودات تقدر بنحو 605 مليارات دولار (2.2 تريليون درهم)».

وتظهر بيانات أكبر 100 مصرف عربي لنهاية الفصل الثالث من عام 2016، أن تلك المصارف تدير موجودات مجمّعة تقدر بنحو 2.93 تريليون دولار، أي نحو 90% من مجمل موجودات القطاع المصرفي العربي، ويبلغ حجم موجودات المصارف الخليجية الـ59، ضمن قائمة أكبر 100 مصرف عربي نحو تريليوني دولار، حيث تدير نحو 68.2% من تلك الأصول.

وأشار فتوح إلى وجود 21 مصرفاً إسلامياً، ضمن قائمة أكبر 100 مصرف عربي، تدير موجودات تقدر بنحو 486 مليار دولار، موضحاً أنه على الرغم من استمرار الاضطرابات والضغوط السياسية والاقتصادية، في العراق وليبيا ومصر، لايزال عدد من مصارفها يحتل مراكز متقدمة، ضمن قائمة أكبر 100 مصرف عربي.

واحتلت الإمارات المركز الأول بالنسبة لعدد المصارف المدرجة على اللائحة بـ(17 مصرفاً)، والسعودية في المركز الثاني بـ(12 مصرفاً)، وثالثاً قطر ولبنان بـ(10 مصارف)، ورابعاً الكويت بـ(9 مصارف)، وخامساً مصر بـ(8 مصارف)، وسادساً كل من البحرين والمغرب بـ(7 مصارف)، وسابعاً كل من ليبيا والجزائر بـ(5 مصارف)، وثامناً سلطنة عمان بـ(4 مصارف)، والعراق تاسعاً بـ(3 مصارف)، فيما جاءت الأردن في المركز العاشر، من خلال دخول مصرفين أردنيين، ضمن قائمة أكبر 100 مصرف عربي.