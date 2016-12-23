«إحصاء دبي»: إنجاز 10 آلاف و161 مبنى في الإمارة خلال 11 شهراً

أظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء، صدرت أمس، أن عدد المباني المنجزة في دبي خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2016 بلغ 10 آلاف و161 مبنى، بزيادة نسبتها 80.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015 التي وصل فيها عدد المباني المنجزة إلى 5642 مبنى.

ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد بلغ إجمالي عدد المباني المنجزة خلال يناير الماضي 1475 مبنى، وخلال فبراير 1065 مبنى، ومارس 526 مبنى.

للإطلاع على عدد المباني المنجزة في دبي خلال الأشهرالـ11 الأولى من 2016، يرجى الضغط على هذا الرابط.

وشهد أبريل 2016 إنجاز 753 مبنى، ومايو 931 مبنى، في حين سجل يونيو إنجاز 1087 مبنى، ويوليو 356 مبنى، وأغسطس 1538 مبنى، في ما شهد سبتمبر إنجاز 646 مبنى، وأكتوبر 1015 مبنى، ونوفمبر 769 مبنى.

وأظهرت الإحصاءات أن المباني الجديدة توزعت بين 6233 مبنى لفلل استثمارية بنسبة 61.3% من إجمالي المباني المنجزة، و2665 مبنى لفلل خاصة بحصة 26.2%، و467 مبنى لمنشآت عامة بحصة بلغت 4.6%، و345 مبنى صناعياً بحصة بلغت 3.4%، و289 مبنى متعدد الطوابق بحصة بلغت 2.8%، و162 مبنى «نسب طابقية» بحصة بلغت 1.7%.

وذكرت البيانات أن حصة الفلل الاستثمارية والخاصة من إجمالي المباني المنجزة وصلت إلى 87.3%.

وقال مدير العقارات في شركة الوليد العقارية، محمد تركي، إن «العام الجاري شهد حركة نشطة في عدد المباني المنجزة التي توزعت بين مختلف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية»، لافتاً إلى أن النمو المتواصل لقطاع التجارة والسياحة، فضلاً عن أهمية دبي، باعتبارها مركزاً للمال والأعمال، يدفعان بالعديد من المطورين الحكوميين ومن القطاع الخاص، إلى إطلاق مزيد من المشروعات التي تخدم بيئة الأعمال.

وأضاف أن هذه النسبة في عدد المباني المنجزة تدل على الحركة النشطة للبناء والتشييد في إمارة دبي، التي توفر بيئة جاذبة تستقطب مزيداً من الاستثمارات.