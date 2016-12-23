«أدنوك للتوزيع» تفتتح 3 محطات خدمة جديدة في الشارقة

أعلنت «شركة أدنوك للتوزيع» عن افتتاح ثلاث محطات خدمة جديدة، شملت: «سيح المهب»، و«أسرار»، و«الغافية» في إمارة الشارقة.

وأفادت الشركة في بيان لها، أمس، بأن هذه المحطات الثلاث تندرج ضمن اتفاقية نقل الأصول الموقعة مع شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، ليصل إجمالي محطات خدمة «أدنوك» للتوزيع العاملة في الإمارة حالياً إلى 91 محطة خدمة.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، المهندس سعيد مبارك الراشدي، إن «(دنوك للتوزيع) تمتلك حالياً شبكة مميزة من محطات الخدمة في إمارة الشارقة»، مؤكداً أن «افتتاح المحطات الثلاث الجديدة، يمثل دعماً قوياً لخطط الشركة، الرامية إلى مواصلة تعزيز مستويات وجودها الجغرافي على مستوى الإمارة خصوصاً والدولة عموماً». وأضاف: «نحن حريصون على إتاحة المجال أمام شريحة أكبر من الجمهور للاستفادة من خدماتنا ومنتجاتنا عالية الجودة، الأمر الذي يحتم علينا مواصلة نهجنا التوسعي في مختلف مناطق الدولة، إذ تحمل خططنا المستقبلية في طياتها إضافة ثماني محطات خدمة جديدة إلى شبكتنا في إمارة الشارقة بالمستقبل القريب». يشار إلى أن محطة خدمة «سيح المهب» تقع على دوّار «السيجي» في «طريق الذيد - مسافي»، وجهزت بثلاث جزر وخمس مضخات، فيما تقع محطة خدمة «أسرار» في منطقة النهدة بالشارقة، وجهزت بخمس جزر وخمس مضخات، أما محطة خدمة «الغافية» فتقع على شارع الشيخ ماجد بن صقر القاسمي بجانب حديقة الغافية، وجهزت بأربع جزر وأربع مضخات.

وشددت «أدنوك للتوزيع» على تسخير إمكاناتها وخبراتها، لتعزيز المرافق والخدمات، خصوصاً مرافق قطاع التجزئة، لافتة إلى أن «أعمال التطوير التي أجريت على هذه المحطات شملت: تحويل العلامة التجارية، وتطوير البنية التحتية لتتوافق مع ما تعتمده الشركة من معايير، إضافة إلى رفع مستويات الصحة والسلامة والأمن والبيئة».

وأشارت إلى أنها «تهدف إلى افتتاح محطة خدمة (الميدان) الجديدة بالكامل في نهاية عام 2016، ليصبح إجمالي عدد المحطات العاملة في إمارة الشارقة 92 محطة».