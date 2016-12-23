3.7 مليارات درهم تصرّفات العقارات في دبي خلال أسبوع

حققت التصرّفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 3.7 مليارات درهم خلال أسبوع.

وأفادت الدائرة في بيان لها، أمس، استعرضت فيه التصرفات العقارية التي سجلتها، بأنها «سجلت 1069 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 720 مبايعة لأراض بقيمة 1.4 مليار درهم، و349 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 500 مليون درهم».

ووفقاً للبيان، فقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 194 مليون درهم في منطقة «جبل علي الأولى»، تلتها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في «منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول»، ثم مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة «البرشاء جنوب الثالثة». وتصدّرت «اليفره 3» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 190 مبايعة بقيمة 210 ملايين درهم، تلتها منطقة «اليفره 2» بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم، وثالثة في منطقة «سيح شعيب 1» بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم. ووفقاً للبيانات، فقد سجلت منطقة «الوصل» مبايعة بقيمة 12 مليون درهم تحت فئة «مبايعات الشقق والفلل»، تلتها مبايعة بقيمة تسعة ملايين درهم في منطقة «المركاض»، ومبايعة بالقيمة نفسها في منطقة «مرسى دبي». وتصدّرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 110 ملايين درهم، تلتها منطقة «جبل علي الأولى» بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم، وثالثة في «الخليج التجاري» بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم.

وبحسب «أراضي دبي»، فقد سجلت الرهونات 1.8 مليار درهم، منها 65 رهناً لأراض بقيمة 1.6 مليار درهم، و173 رهناً لفلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم.