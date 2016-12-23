استقرار الذهب يحفّز على شراء السبائك والعملات

سجلت أسعار الذهب، أمس، استقراراً في مؤشراتها لمختلف العيارات، وذلك بشكل مماثل لأسعارها نهاية الأسبوع الماضي، وفق الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، عندما سجلت أسعار المعدن الأصفر انخفاضات وصلت إلى 5.5 دراهم مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وقال مسؤولو منافذ بيع مشغولات ذهبية لـ«الإمارات اليوم»: «إن استقرار الذهب عند المؤشرات السعرية المنخفضة، التي سجلها نهاية الأسبوع الماضي، حفز عدداً كبيراً من المتعاملين على شراء السبائك والعملات الذهبية بمختلف أحجامها، لتسجل نمواً ملحوظاً في المبيعات مقارنة بالأسبوع الماضي، الذي شهد معدلات إقبال محدودة وحذرة، مع ترقب المتعاملين لانخفاضات سعرية جديدة».

وأكدوا أن «المشغولات الذهبية لاتزال تستأثر بالحصص الكبرى من مبيعات المحال، مع إقبال المتعاملين على الشراء للاستفادة من الأسعار المنخفضة، التي تعدّ غير مسبوقة منذ نحو عامين».

أسعار الذهب

وتفصيلاً، استقرت أسعار الذهب في سوقي دبي والشارقة، أمس، عند المؤشرات نفسها في نهاية الأسبوع الماضي. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 137 درهماً، فيما سجل غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 128.75 درهماً، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 122.75 درهماً، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 105.25 دراهم.

نمو ملحوظ

وقال مدير محل «مجوهرات دهكن»، آشوك بويت، إن «أسواق الذهب شهدت، أخيراً، نمواً ملحوظاً في معدلات الإقبال على مبيعات السبائك والعملات الذهبية بمختلف أحجامها، مع توجه عدد كبير من المتعاملين للشراء، سواء للادخار الشخصي أو الاستثمار، وذلك بعد استقرار أسعار الذهب عند المعدلات المنخفضة، التي سجلتها في نهاية الأسبوع الماضي»، واصفاً تلك الأسعار بأنها غير مسبوقة منذ ما يجاوز عامين.

وأضاف أن «معظم المتعاملين فضلوا ترقب الأوضاع خلال الأسبوع الماضي، وشراء العملات والسبائك الذهبية بحذر، تخوفاً من استمرار تسجيل الذهب معدلات تراجع جديدة».

وأوضح أنه «على الرغم من النمو اللافت في الإقبال على مبيعات السبائك والعملات، فإن المشغولات الذهبية تستأثر بالحصص الكبرى من مبيعات المحال حالياً، مع زيادة عدد المتعاملين في الأسواق»، مشيراً إلى أن «معظم التعاملات تتم حالياً على عيار 21 قيراطاً، خصوصاً من الجنسيات الآسيوية».

استقرار الأسعار

من جهته، أرجع مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات إمبريال»، آشوين شوني، ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، إلى الاستقرار الذي سجلته أسعار الذهب في مؤشراتها المنخفضة والمماثلة للأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن «ذلك حوّل عامل القلق لدى المتعاملين من حدوث انخفاضات جديدة للأسعار، إلى قلق من ارتداد أسعار الذهب لارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة».

وأضاف أن «الإقبال على العملات الذهبية شمل جميع الأحجام، فيما استأثرت السبائك من وزن 100غرام بالطلب الأكبر».

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في محل «كنوز البكري للمجوهرات»، علي سالم، إنه «على الرغم من نمو الطلب، أخيراً، على السبائك والعملات الذهبية، فإن المشغولات والمجوهرات استأثرت بالحصة الكبرى من المبيعات».

ولفت إلى أن «معظم مبيعات المشغولات الذهبية، لاسيما للمتعاملين العرب تتركز في عيار 18 قيراطاً، مع اعتبار المشغولات من تلك العيارات تحتوي على نقشات ومصنعية أكبر وأكثر تنوّعاً، مقارنة بعيارات أخرى».