395 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 395 مليون درهم.

وأفادت الدائرة في بيان صدر عنها أمس، بأنها شهدت تسجيل 187 مبايعة بقيمة 340 مليون درهم، منها 131 مبايعة لأراضٍ بقيمة 261 مليون درهم، و56 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 79 مليون درهم.

ووفقاً للبيان، فقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة «مجمع دبي للاستثمار الأول»، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة «الثنية الأولى»، ومبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني».

وتصدرت «اليفرة 3» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 48 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم، تلتها منطقة «اليفرة 2» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة أربعة ملايين درهم، وثالثة في «الحبية الثالثة» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة ستة ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة سبعة ملايين درهم في منطقة «برج خليفة» كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم في منطقة «مرسى دبي»، ثم مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم في منطقة «نخلة جميرا».

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت ثماني مبايعات بقيمة 17 مليون درهم، تلتها منطقة «ورسان الأولى» بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة ثلاثة ملايين درهم، وثالثة في منطقة «اليلايس 1» بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 55 مليون درهم.