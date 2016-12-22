«اقتصادية عجمان» تطلق نظاماً موحداً لتجديد الرخص التجارية

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، نظاماً موحداً لتجديد تراخيص الشركات من نافذة موحدة في الإمارة، وذلك خلال المرحلة الأولى للنظام، مؤكدة أن النظام الجديد يربط عدداً من الجهات الحكومية المرتبطة بالدائرة من خلال تلك النافذة.

وأكدت الدائرة أن المرحلة الثانية من البرنامج، التي تعتزم الدائرة اطلاقها خلال الفترة المقبلة، تشمل حجز الأسماء التجارية الكترونياً وإصدار الموافقات المبدئية والرخص التجارية الكترونياً أو من خلال تعهيد الخدمات لعدد من المراكز التابعة للدائرة، مشيرة الى أن عدد الرخص التجارية الفعالة في عجمان، يتجاوز 28 ألف رخصة تجارية.

وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، علي عيسى النعيمي، إن «الدائرة بدأت تقديم خدمة تجديد التراخيص الاقتصادية، وخدمة ربط حساب المستثمر من خلال مراكز (تسهيل) الموجودة في الإمارة»، مؤكداً أن «خدمة ربط حساب المستثمر ستؤدي لإدراج جميع الرخص التي يمتلكها المستثمر في حساب واحد».

وأضاف أن إطلاق هذه الخدمات يأتي من خلال مراكز (تسهيل) تفعيلاً لاتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الدائرة مع المراكز الثلاثة العاملة في الإمارة، وهي «مركز عجمان»، ومركز «مستندات»، ومركز «استمارات».

وأوضح النعيمي أن الدائرة تسعى لفتح نوافذ جديدة وإتاحة خيارات متعددة لتقديم خدماتها، من خلال تعاونها مع مراكز الخدمة التابعة لـ«تسهيل»، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق المزيد من الخدمات من خلال هذه المراكز.

وتابع أن الدائرة راعت أن تكون الخدمات المقدمة في مراكز «تسهيل» في نفس مستوى الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة التابعة للدائرة.

وأشار النعيمي إلى أن الدائرة تعمل على تطوير الخدمات الحالية المقدمة للمستثمرين في الإمارة، بما يؤدي لسهولة ممارسة الأعمال وتحسين البيئة الاقتصادية، وتشجيع ودعم الأنشطة الاقتصادية كافة.

ولفت إلى أن الدائرة تسعى الى تعزيز الكفاءة التشغيلية لخدماتها من خلال سرعة إنجاز المعاملات وتقليل فترات الانتظار، وتوفير مناخ خدمي مرن يناسب الفئات كافة في مجتمع الأعمال في إمارة عجمان.

وقال النعيمي لـ«الإمارات اليوم»: إن «النظام الموحد يربط حالياً جهات حكومية عدة في عجمان وهي: الدفاع المدني، ومواصلات عجمان، والدائرة المالية، والبلدية، والشرطة، حيث تم ربط المعاملات مع الدوائر ذات العلاقة ومن خلال دفع الرسوم بالدرهم الإلكتروني أو بطاقة الائتمان»، موضحاً أن المرحلة الثانية من البرنامج، التي تعتزم الدائرة اطلاقها خلال الفترة المقبلة، تشمل حجز الأسماء التجارية الكترونياً وإصدار الموافقات المبدئية والرخص التجارية الكترونياً أو من خلال تعهيد الخدمات لعدد من المراكز التابعة للدائرة.

وأضاف أن الدائرة تعتزم تعهيد خدماتها لعدد آخر من المراكز، إذ تدرس حالياً طلبات مقدمة من مراكز للخدمات، وسيتم البت فيها قريباً، مشيراً الى أن عدد الرخص التجارية الفعالة في عجمان، يتجاوز 28 ألف رخصة تجارية.

وأوضح أن وقت تجديد الرخصة التجارية في عجمان أصبح يستغرق دقائق، إذا توفرت لدى المتعاملين كل الوثائق المطلوبة في عملية التجديد، ويتم من خلال نافذة واحدة، مشيراً إلى أن الدائرة تعتزم التوقيع على اتفاقيات للتعاون مع أكثر من 15 دائرة وجهة حكومية في عجمان لمزيد من دعم النظام.