«المركزي»: 13.3 مليار درهم زيادة في الودائع الحكومية لدى البنوك

كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، عن زيادة في الودائع الحكومية بالبنوك خلال نوفمبر الماضي بقيمة بلغت 13.3 مليار درهم، لتسجل في نهايته رصيداً تراكمياً قدره 172.9 مليار درهم مقارنة مع 159.6 مليار درهم في نهاية أكتوبر السابق عليه بنمو شهري نسبته 8.3%.

وتعد هذه أكبر زيادة شهرية للودائع الحكومية منذ أبريل الماضي.

في المقابل، انخفض إجمالي أصول المصرف المركزي المقومة بالعملة الأجنبية (الدولار) في نهاية نوفمبر إلى 285 مليار درهم، هبوطاً من 295 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2016 بتراجع شهري قدره 10 مليارات درهم ونسبته (سالب 3.4%).

وقلّص المصرف المركزي من أرصدته المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج بنهاية نوفمبر إلى 114.4 مليار درهم هبوطاً من 123.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر الذي سبقه، بانخفاض شهري قدره 9.5 مليارات درهم ونسبته (سالب 7.6%).

ووفقاً للإحصاءات، فقد ارتفع النقد المصدر في نهاية نوفمبر 2016 إلى 78 مليار درهم مقابل 76.5 مليار درهم في نهاية أكتوبر الذي سبقه، بزيادة قيمتها 1.5 مليار درهم ونمو شهري نسبته 2% تقريباً.

ووصل النقد داخل البنوك في نهاية نوفمبر 2016 إلى 15.2 مليار درهم ارتفاعاً من 14.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر الذي سبقه بزيادة شهرية قيمتها 900 مليون درهم ونمو نسبته 6.3% تقريباً.

بدوره، بلغ النقد المتداول في الأسواق خارج البنوك نهاية نوفمبر الماضي 62.8 مليار درهم مقارنة مع 62.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر الذي سبقه، بزيادة شهرية قدرها 600 مليون درهم ونمو نسبته 0.96%.

وأظهرت بيانات «المركزي» تراجعاً طفيفاً في القاعدة النقدية للبنوك، التي سجلت في نهاية نوفمبر الماضي 313.6 مليار درهم مقارنة مع 313.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر الذي سبقه، بانخفاض شهري قيمته 100 مليون درهم.

وبلغ الاحتياطي الإلزامي للبنوك، والمحتفظ به لدى المصرف المركزي لمواجهة الأزمات في نهاية نوفمبر إلى 116.3 مليار درهم مقارنة مع 116 مليار درهم في نهاية أكتوبر بزيادة قدرها 300 مليون درهم خلال فترة شهر.

وأظهرت الأرقام أن صافي الحسابات الجارية للبنوك لدى «المركزي» والمستخدمة في تسوية المدفوعات في ما بينها بلغت في نهاية نوفمبر 23.2 مليار درهم بزيادة شهرية قدرها 800 مليون درهم عن رصيدها في أكتوبر الذي سجل 22.4 مليار درهم بنمو شهري نسبته 3.6%.

وتراجعت شهادات الإيداع المملوكة للبنوك، والمحتفظ مقابلها بسيولة نظير فائدة لدى المصرف المركزي إلى 96.1 مليار درهم هبوطاً من 98.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر السابق عليه بانخفاض قدره 2.7 مليار درهم ونسبته (سالب 2.7% تقريباً). كما تراجعت قيمة الأوراق المالية التي يحتفظ بها المصرف المركزي حتى تاريخ الاستحقاق ضمن أصوله الأجنبية إلى 155 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 163 مليار درهم في نهاية أكتوبر السابق بانخفاض شهري قدره ثمانية مليارات درهم ونسبته 4.9%.