«الإمارات للألمنيوم» و«جنرال إلكتريك» تطبقان مبادرات لخفض الانبعاثات

أفادت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، بأنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «جنرال إلكتريك للطاقة»، للتعاون في تطبيق برنامج (100 يوم) لخفض انبعاثات «أكاسيد النتروجين»، المندرج في إطار «المسرعات الحكومية»، التي أطلقها أخيراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم، وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في مقر «المسرعات الحكومية» بدبي، ووقعها العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، عبدالله جاسم كلبان، والرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة بالشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «جنرال إلكتريك للطاقة»، جوزيف أنيس.

وأكدت الشركة في بيان أنها تعمل مع «جنرال إلكتريك»، عبر شراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، على تحقيق نتائج ملموسة على المستوى البيئي، ويعد المشروع الجديد، الأول من بين خمس مبادرات، سيتم تطبيقها تحت مظلة «المسرعات الحكومية».

وأشارت إلى انها تتطلع إلى خفض انبعاثات «أكاسيد النتروجين» بنسبة 10% بنهاية شهر فبراير المقبل، وسيكون لنجاح المشروع دور حيوي في تعزيز نوعية الهواء، بما يعادل إزالة 280 ألف سيارة من طرقات الدولة.