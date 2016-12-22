عقاريون: الوحدات الجديدة تضغط على إيجارات فلل «بر دبي»

أفادت بيانات مؤشر الإيجارات، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن متوسط القيم الإيجارية لقطاع الفلل، في منطقة «بر دبي»، سجل تراجعاً في معظم المناطق. واستحوذت منطقتا «القوز السكنية»، و«السطوة»، على أقل الأسعار في إيجارات الفلل المكونة من غرفتين، إذ سجلتا 77.5 ألف درهم. في المقابل، سجلت منطقة «أم سقيم – مستقلة» أعلى قيمة إيجارية، لفيلا مكونة من خمس غرف، بقيمة 310 آلاف درهم.

وشهدت مناطق عدة ثباتاً في فئة الفلل المكونة من أربع وخمس غرف، شملت مناطق: «البرشاء - مستقلة»، و«الوصل»، و«السطوة»، و«أم الشيف»، و«الصفا مجمعات».

إلى ذلك، أفاد خبراء عقاريون بأن تسليم عدد من المشروعات الجديدة في هذه المناطق، مع تراكم المعروض من الفلل في منطقة «بر دبي»، وانتقال بعض العائلات لمناطق أخرى، أسهمت في الضغط على القيم الإيجارية، ودفعها نحو التراجع في الفترة الأخيرة.

للإطلاع على متوسط أسعار الإيجارات لفلل مناطق بردبي «بالـ1000 درهم» 2015-2016، يرجى الضغط على هذا الرابط.

القيم الإيجارية

وتفصيلاً، أظهر آخر تحديث لبيانات مؤشر الإيجارات، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال نوفمبر 2016، أن متوسط القيم الإيجارية لقطاع الفلل في منطقة «بر دبي»، سجل تراجعاً في معظم هذه المناطق.

وأظهر مسح، أجرته «الإمارات اليوم»، أن منطقتي «القوز السكنية» و«السطوة» سجلتا أقل سعر إيجار للفلل على مستوى منطقة «بر دبي»، إذ سجلتا 77.5 ألف درهم لفئة الغرفتين، تلتهما منطقة «البدع» في فئة الثلاث غرف، بمتوسط إيجاري 126.5 ألف درهم.

وفي فئة الفلل المكونة من أربع وخمس غرف، سجلت منطقة «السطوة» أيضاً أقل قيمة إيجارية، بـ155 ألف درهم و180 ألفاً على التوالي. في المقابل، سجلت منطقة «أم سقيم – مستقلة» أعلى قيمة إيجارية لجميع فئات الفلل، فئة الغرفتين بقيمة 135 ألف درهم، والثلاث غرف بقيمة 205 آلاف درهم، والأربع غرف بقيمة 270 ألف درهم، والخمس غرف بقيمة 310 آلاف درهم.

وسجلت منطقة «البدع» أكبر التراجعات في فئة الغرفتين، حسب بيانات المؤشر، حيث انخفضت بنحو 15 ألف درهم، خلال نوفمبر 2016، إلى 95 ألف درهم، مقارنة مع 110 آلاف درهم خلال نوفمبر 2015.

وفي فئة الثلاث غرف، سجلت منطقة (البرشاء - مستقلة ومجمعات) أكبر الانخفاضات بقيمة 10 آلاف درهم. كما سجلت (البرشاء – مجمعات) أكبر انخفاض في فئتي الفلل الأربع والخمس غرف، بفارق 15 ألفاً و20 ألف درهم على التوالي.

تراجع الطلب

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» المتخصصة في إدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إن «تراجع الطلب على الفلل في منطقة (بر دبي) شكل ضغطاً على القيم الإيجارية بالمنطقة، تزامناً مع وفرة المعروض بالمنطقة»، مشيراً إلى أن قطاع الفلل بالمنطقة شهد تراجعاً بنسب متباينة على مستوى المنطقة.

وأضاف أن تسليم عدد من المشروعات الجديدة في المنطقة، مع تراكم المعروض من الفلل في منطقة «بر دبي»، فضلاً عن انتقال بعض العائلات لمناطق أخرى، أسهمت في الضغط على القيم الإيجارية، ما جعلها تتراجع في الفترة الأخيرة، بحسب البيانات التي أظهرها مؤشر الإيجارات التابع للدائرة.

وأشار الملا إلى أن أسعار الإيجارات في مناطق دبي تشهد عملية تصحيح سعري في الفترة الحالية، إذ يغري ذلك الكثيرين من المترددين في الانتقال من مكان إلى آخر باتخاذ القرار، ما يجعل سوق الإيجارات أكثر حيوية ونشاطاً، خلال الفترة المقبلة.

المناطق القديمة

من جهته، قال المدير العام لشركة «إيموفاليو» المتخصصة في التقييم العقاري، عمران الشرهان، إن «تراجع إيجارات الفلل في المناطق القديمة، يعد أمراً طبيعياً ومتوقعاً، لكثرة المشروعات المطروحة في السوق بالمناطق الجديدة، والتي نجحت في جذب الانتباه من مناطق أخرى، ما أسهم في وفرة المعروض من الفلل».

في السياق نفسه، عزا الخبير العقاري، سيف بن يوخه، تراجع أسعار إيجار الفلل بمنطقة «بر دبي» إلى أنها سجلت سابقاً معدلات مرتفعة، بشكل أكبر من الشقق السكنية، ما دفعها نحو الانخفاض في الفترة الحالية، مع وفرة المعروض وتراجع الطلب بشكل طفيف، مشدداً على أن السوق العقارية بدبي باتت أكثر رسوخاً ونضوجاً.

وتابع أنه رغم هذه الانخفاضات في الأسعار، إلا أنها مقبولة من جميع الأطراف في السوق العقارية بدبي، وتعود بالنفع على طرفي المعادلة (المالك والمستأجر)، لأن التراجعات تحرك المياه الراكدة في السوق، وتحفز المستأجرين المترددين لاتخاذ قرارات جدية، بالانتقال إلى أماكن أقل قيمة إيجارية.