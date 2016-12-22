%10 تراجعاً في أسعار فنادق أبوظبي خلال 9 أشهر

أفادت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بأن معدل أسعار الغرف الفندقية في أبوظبي، تراجع خلال تسعة أشهر من عام 2016 بنسبة 10%، ليصل إلى 376 درهما لليلة، مقارنة مع 417 درهما في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يجعلها أكثر جاذبية للزوّار.

وأكدت الهيئة في تقرير لها، أمس، أن عدد نزلاء فنادق أبوظبي ارتفع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى ثلاثة ملايين و286 ألفاً و736 نزيلاً، بنمو 9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ فيها عدد نزلاء الفنادق في الإمارة ثلاثة ملايين نزيل.

وأوضح التقرير أن الليالي الفندقية التي قضاها نزلاء الفنادق بلغت 8.8 ملايين ليلة، بنمو 3%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت فيها الليالي الفندقية 8.5 ملايين ليلة.

ولفت إلى أن إجمالي الإيرادات السياحية بلغ أربعة مليارات و274 مليون درهم، خلال تسعة أشهر، منها 2.1 مليار درهم إيرادات الغرف، فضلاً عن 1.5 مليار درهم، إيرادات قطاع الطعام والشراب، والبقية إيرادات أخرى.

وبين التقرير أن معدل إقامة السائح في أبوظبي بلغ 2.69 ليلة، خلال تسعة أشهر، في حين بلغ معدل إشغال الفنادق 72%، بتراجع طفيف، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، سجل 74%.

وكشف التقرير عن أن السوق المحلية استحوذت على المرتبة الأولى من حيث عدد النزلاء خلال تسعة أشهر، بحصة بلغت 34%، حيث استقبلت فنادق أبوظبي 1.1 مليون نزيل محلي، بنمو 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت الهند الأسواق الخارجية لأبوظبي، حيث بلغ عدد النزلاء من الهند في تسعة أشهر من 2016 نحو 236.9 ألف نزيل، بنمو 18%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبحصة 7%، تليها السوق البريطانية بواقع 164.7 ألف نزيل، بنمو 3% وبحصة 5%، ثم السوق الصينية بواقع 163.9 ألف نزيل بنمو 19% وحصة 5%.

وتصدرت السوق السعودية الأسواق العربية بواقع 119 ألف نزيل بنمو 6% وبحصة 4%، تليها السوق المصرية بواقع 117 ألف نزيل، بنمو 22%، تليها السوق الأردنية بواقع 84.2 ألف نزيل، بنمو 32% وبحصة 3%.

وأشار التقرير إلى أن عدد نزلاء الفنادق في مدينة أبوظبي زاد بنسبة 12% خلال تسعة أشهر، مقارنة بالفترة نفسها من 2015، بينما حافظ نزلاء فنادق العين على العدد نفسه، وتراجع نزلاء فنادق المنطقة الغربية بنسبة 20% تقريباً.

ووفقاً للتقرير، يبلغ عدد المنشآت الفندقية في أبوظبي 168 منشأة، تضم 30 ألفاً و280 غرفة فندقية، بنهاية شهر سبتمبر الماضي.